La popote roulante s’installe à L’Isle-Verte

Le service de popote roulante se développe à L’Isle-Verte grâce à un partenariat avec Marché Ami. Depuis le 5 juillet, l’entreprise de la région s’occupe de concocter des repas complets et équilibrés pour les ainés de L’Isle-Verte. Un projet qui contribue directement au maintien à domicile des ainés en leur offrant cette opportunité, se réjouit le Centre d’action bénévole (CAB) des Seigneuries.

Pour démarrer ce projet, la Municipalité de L’Isle-Verte a offert 20 repas gratuitement. Cette collaboration a facilité le succès de cette démarche. Grâce aux élus, la popote roulante a reçu une excellente visibilité et la portée de leur geste s’étend directement dans les foyers de leur région.

La popote roulante est un service essentiel offert à prix modique pour les aînés et les gens en situation plus vulnérable. Si vous êtes intéressés à recevoir la popote roulante dans votre municipalité ou si vous désirez vous impliquer dans votre région en tant que bénévole, il est possible de contacter le CAB des Seigneuries au 418-867-3130.

Sur la photo, Chantal Amstad, coordonnatrice des loisirs et de la vie communautaire à la Municipalité de L’Isle-Verte, Jean-François Grondin, directeur du secteur bénévolat au CAB des Seigneuries et Sandra St-Jean, propriétaire Marché Ami.