Succès pour la tournée estivale du parcours éducatif Cyclomini

La tournée estivale du parcours éducatif Cyclomini s’est arrêtée à Rimouski et dans la région de Rivière-du-Loup (Centre Premier Tech), le 9 juillet. Au total, 140 enfants de 2 à 8 ans ont parfait leur éducation cycliste à travers des modules ludiques composés de passerelles, montagnes, bascules et panneaux routiers miniatures. Une équipe d’animation était aussi sur place.

Plusieurs enfants ont même dépassé leurs limites en retirant pour la première fois leurs petites roulettes ou en testant une draisienne ou un vélo. Remerciements à l’animateur Antoine Brisson, aux bénévoles cyclistes et à David Le Roi, coordonnateur à l’Association Rimouski ville cyclable, qui a fait des heureux avec le tirage de 6 draisiennes parmi les participants.

L’activité était parrainée par Naitre et grandir et Vélo Québec. Elle a été déployée dans la région par Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent, en partenariat avec l’Association Rimouski ville cyclable, la Ville de Rimouski, COSMOSS Rivière-du-Loup, la Ville de Rivière-du-Loup et le CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Pour en savoir plus sur le parcours éducatif Cyclomini, cliquez sur le lien suivant :

https://www.velo.qc.ca/programmes-et-campagnes/parcours-educatif-cyclomini/