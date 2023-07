Le JP’s event car show, expose pour la cause

Quoi de mieux que de joindre l'utile à l'agréable. C'est exactement ce que propose le «JP’s event car show» qui aura lieu le 22 juillet à Saint-Joseph-de-Kamouraska, une exposition de voiture dont les fonds seront remis à la Fondation Cancer du sein du Québec.

La première mouture de l'évènement avait permis à l'organisateur Jean-Philip Brousseau et son père Steve, coordonnateur, de remettre la somme de 5 900 $ à l’Association du cancer de l’Est du Québec. Face au succès populaire et à la demande générale, les deux hommes récidivent donc cette année.

«C'est la version 2.0, ç'a tellement bien fonctionné l'an dernier que les gens nous ont demandé de renouveler l'expérience», soulignait Steve Brousseau au printemps dernier. Au menu, des bolides de tous genres, et en grand nombre, plus de 200 sont attendus sur le site.

En plus du classique «show and shine», des kiosques de différents partenaires seront érigés sur place, de la nourriture et des breuvages seront aussi disponibles. Des jeux gonflables, des tirages et de la musique sont aussi de la programmation.

Le rendez-vous est donc donné le 22 juillet prochain à Saint-Joseph-de-Kamouraska entre 8 h et 17 h. À noter que l'activité est remise au samedi suivant en cas de pluie. Les personnes intéressées à participer avec leur véhicule à la deuxième édition du JP’s event car show sont invitées à joindre Jean-Philip Brousseau au 418 551-4969, ou Steve Brousseau au 418 551-4555.