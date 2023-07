Préposé(e) aux bénéficiaires : toujours possible de s’inscrire à la formation accélérée 

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent souhaite informer la population qu’il est toujours possible de s’inscrire à la prochaine formation accélérée de trois mois (375 heures) afin de devenir préposé(e) aux bénéficiaires.

Cette formation aura lieu à l’automne dans les centres de formation professionnelle de la région et permettra ensuite aux diplômés de travailler en CHSLD ou en Maison des aînés.

Plus de 150 bourses de 12 000 $ seront distribuées aux personnes retenues pour cette formation. En contrepartie, elles devront s’engager par la suite pour un minimum de six mois comme préposé(e) aux bénéficiaires au CISSS du Bas-Saint-Laurent. Des prérequis académiques sont exigés et les candidats seront soumis à une entrevue de sélection.

Pour plus d’information ou pour s’inscrire à cette nouvelle formation accélérée de préposé(e) aux bénéficiaires, visitez la section emploi du site internet du CISSS du Bas-Saint-Laurent ou écrire à : [email protected]