La TREMBSL demande des adaptations pour la ruralité

La Table régionale des élu(e)s municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL) dépose un important mémoire dans le cadre des consultations du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) en matière d’aménagement du territoire. Ce mémoire, fruit d’une réflexion des directions de l’aménagement des huit MRC, insiste sur l’importance de mieux intégrer le développement durable des communautés rurales dans les futures orientations gouvernementales.

«Nous voyons d’un très bon œil la révision des orientations gouvernementales qui datent de plus de 30 ans et il est temps de moderniser notre vision de l’aménagement du territoire», a déclaré Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et président de la TREMBSL.

«Toutefois, la proposition gouvernementale actuelle ne tient pas suffisamment compte de la différence entre le développement d’un milieu essentiellement rural et celui d’un milieu urbain», souligne M. Lagacé.

Il indique que ses équipes responsables de l’aménagement, sous la direction de Louise-Anne Belzile de la MRC Les Basques et de Mathieu Lehoux de la MRC du Témiscouata, proposent une série d’adaptations qui sont entièrement endossées par les élus municipaux de la région. «Nous espérons qu’elles seront prises en considération par la ministre Laforest et que les orientations gouvernementales seront modulées en fonction et au bénéfice de toutes les municipalités rurales du Québec», a-t-il mentionné.

Une des recommandations rédigées concerne le zonage agricole. La TREMBSL désire qu’il soit revu en fonction du potentiel réel des sols afin d’offrir aux municipalités dévitalisées la possibilité de rentabiliser les infrastructures déjà existantes (routes, collectes des matières résiduelles, transport scolaire, déneigement, éclairage, électricité, communication, etc.).

Les élus proposent aussi que les communautés dévitalisées doivent pouvoir saisir les opportunités de développement par des règles d’aménagement modulées. L’implantation de nouveaux résidents et entreprises, à l’intérieur comme à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, est essentielle à ces communautés. Elles permettent optimiser les infrastructures déjà existantes, générer des emplois et fournir des revenus fonciers.

« Ce que nous proposons, ce n’est pas de contribuer à l’étalement urbain, en construisant de nouvelles routes et en ajoutant des infrastructures, mais bien de maximiser l’utilisation de celles qui sont existantes, dans une logique de densification des milieux ruraux. La récente pandémie nous a démontré que ces communautés et leur mode d’habitation du territoire peuvent être attractives et méritent qu’on réfléchisse à la façon de les dynamiser, tout en respectant l’environnement», conclut M. Lagacé.

Pour consulter le mémoire il faut se rendre au : https://www.crdbsl.org/images/Upload/trembsl/position_regionale_bsl_ogat_2023.pdf