Un lancement de saison réussi pour Tourisme Kamouraska

À la suite du succès du premier concours photo Regards sur le Saint-Laurent, Stratégies Saint-Laurent et le Réseau Québec maritime s'associent cette année à Organisation bleue et au photographe Jean-Sébastien Veilleux pour lancer la deuxième édition du concours. Nouveauté cette année, M.Veilleux offrira une formation de huit heures d'une valeur ...