Investissements de 13 M $ pour l’entretien et l’amélioration des immeubles au CSS KamLoup

Le Centre de services scolaire de Kamouraska - Rivière-du-Loup procédera, au cours de l’été, à différents travaux d’entretien et d’amélioration de ses immeubles dans les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et de L’Islet, le tout représentant des investissements de plus de 13 M$, soit 5 M$ de plus qu’en 2022.

Dans le secteur de Rivière-du-Loup, ce sont 8,4 M$ qui seront investis. Ce montant permettra la phase trois de la réfection de l’enveloppe extérieure à l’école La Croisée I de Rivière-du-Loup; la réfection de l’escalier principal, de la chaufferie et de l’alarme incendie à l’École La Chanterelle de Saint-Paul-de-la-Croix; la réfection de sections de toiture et le remplacement de la thermopompe de géothermie à l’École Desbiens de Saint-Arsène ainsi que la réfection de la chaufferie et le remplacement de l’entrée d’eau à l’école internationale de Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup.

Cette somme contribuera aussi à la réfection de la toiture à l’École Saint-Modeste; à la rénovation du secteur administratif et la réfection de sections de toiture à l’École Lanouette à Saint-Antonin; le remplacement de la thermopompe de géothermie et des travaux d’entretien à l’École Vents-et-Marées de Cacouna; la réfection de la chaufferie, des planchers du secteur des casiers et de toitures au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir de Rivière-du-Loup et des travaux d’entretien au Stade Premier Tech de Rivière-du-Loup.

Dans le secteur de Saint-Pascal, des investissements de 3,1 M$ serviront, entre autres, à rénover la chaufferie et remplacer l’entrée électrique à l’École Hudon-Ferland de Saint-Alexandre-de-Kamouraska puis d’effectuer des travaux de réfection de la toiture à l’École Sainte-Louise de Saint-Joseph-de-Kamouraska.

Un montant de 1,6 M $ sera aussi investi dans trois bâtiments du secteur de La Pocatière.