Encore plus de futurs médecins en formation au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent et la Faculté de médecine de l’Université Laval annoncent que deux étudiants poursuivent actuellement leur externat longitudinal intégré (ELI) dans la région.

Ces deux externes en médecine complèteront à la fin du mois de mai un séjour de 20 semaines (8 janvier au 26 mai 2024) à l’Hôpital d’Amqui. Auparavant, ils en ont réalisé un autre de 14 semaines (18 septembre au 22 décembre 2023) au Centre hospitalier régional du Grand-Portage.

Contrairement à l’externat traditionnel qui se déroule principalement dans les hôpitaux de Québec, l’externat longitudinal intégré permet une période d’apprentissage d’un an presqu’entièrement en région. Cette formation propose une expérience clinique précoce et continue en médecine de famille tout en donnant accès à d’autres spécialités médicales. Les étudiants ont aussi la possibilité de suivre la patientèle durant leur parcours de soins. En plus des établissements d’Amqui et de Rivière-du-Loup, l’Hôpital régional de Rimouski, l’Hôpital de Matane et l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac accueillent des étudiants à l’ELI depuis quelques années déjà.

«La présence accrue de futures et futurs médecins dans les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent apporte une valeur ajoutée et un dynamisme à notre organisation. Cela démontre qu’il est possible de former des médecins localement et ça facilite aussi le recrutement», a partagé Dr Jean-Christophe Carvalho, président-directeur général du CISSS du Bas-Saint-Laurent .

La présence de ces externes témoigne de la volonté de la Faculté de médecine de l’Université Laval de valoriser et de promouvoir la pratique médicale hors des grands centres. Cette entente de collaboration avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent s’inscrit en continuité avec l’offre de doctorat en médecine à Rimouski depuis l’automne 2022. À ce jour, 38 étudiants poursuivent leurs études au pavillon d’enseignement de la médecine de Rimouski.