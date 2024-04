Corvée printanière et distribution d’arbre à Trois-Pistoles

Les citoyens de Trois-Pistoles et des environs sont invités à participer à une corvée printanière en sol pistolois ce dimanche 18 mai. Présentée dans le cadre de la démarche Voisins Solidaires de Trois-Pistoles, l’activité vise à mettre en valeur notre milieu de vie et l’animer.

Pour participer, les personnes intéressées doivent se présenter à 9 h au Centre culturel (145, rue de l’Aréna) pour former les groupes et faire la division des secteurs visés par ce nettoyage de grande échelle. Des gants, sacs et quelques pinces à déchets seront fournies aux participants.

Au retour à 12 h, les personnes présentes profiteront d'un diner communautaire servi gratuitement, toujours au Centre culturel.

La distribution d'arbres s'effectuera par la suite, à compter de 13 h, à l'extérieur du Centre culturel et ce jusqu'à 14 h. Les participants à la corvée, tout comme les Pistolois et Pistoloises, pourront profiter d’une sélection de plusieurs espèces et la formule premier arrivée, premier servi sera appliquée puisqu’aucune réservation ne sera prise.

Mentionnons également que la Ville de Trois-Pistoles, promotrice de l'événement, pourra compter sur des bénévoles significatifs pour assurer un noyau solide pour la corvée puisque des membres du conseil municipal ainsi que des membres du comité d’embellissement seront au cœur de l'événement auxquels se grefferont le plus grand nombre possible de participants.

Plusieurs organismes locaux seront également de la partie en visitant certains secteurs ciblés. Notons qu’ils recevront pour l’occasion une compensation financière de la Ville pour leur participation, le soutien financier offert devant servir à les soutenir dans la réalisation de leur mission.