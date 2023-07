Plus de 5 M$ pour stimuler l’innovation au Bas-Saint-Laurent

Les partenaires de l’Entente sectorielle de développement en innovation du Bas-Saint-Laurent 2023-2026 ont récemment annoncé qu’un investissement de 5 165 000 $ permettra de soutenir la mise en œuvre de l’Entente, qui se concrétisera à travers l’Espace régional d’accélération et de croissance du Bas-Saint-Laurent.

Cette entente vise notamment à accroître le nombre de projets d’innovation développés dans la région en optimisant la concertation, le maillage entre les acteurs de l’écosystème d’innovation et le soutien financier de projets d’innovation au sein d’entreprises.

Soulignons que le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent est désigné comme mandataire de l’Espace régional d’accélération et de croissance du Bas-Saint-Laurent. Deux nouveaux conseillers en innovation ont d’ailleurs rejoint l’équipe du CRD afin de favoriser la concertation et la cohésion du milieu de l’innovation. Un Fonds régional d’innovation sera également créé pour stimuler la réalisation de projets structurants, qui correspondent aux priorités locales et régionales de développement économique en innovation.

«Au Bas‑Saint‑Laurent, les intervenants régionaux ont manifesté le souhait de faire croître l’innovation et d’améliorer la compétitivité des entreprises à travers le développement d’un écosystème innovant. En soutenant cette entente, notre gouvernement répond à leur demande et bonifie l’environnement d’affaires de la région en plaçant l’innovation au centre des priorités d’action», a souligné Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

«Cette entente est à l’image de la grande mobilisation et de la concertation des différents acteurs socio-économiques pour valoriser le potentiel d’innovation au Bas‑Saint‑Laurent. Soutenir des projets d’innovation collaboratifs dans la région, ça signifie maintenir la vitalité des communautés et dynamiser encore plus l’économie locale!», a déclaré Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

«Cette entente sectorielle de développement contribuera assurément à la propulsion d’un écosystème innovant régional fort. Le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent est très heureux d’y contribuer en mettant à profit son expertise en concertation et en mobilisation des acteurs», a fait savoir Bertin Denis, président du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et préfet de la MRC des Basques.