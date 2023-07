Valorisation de l’église de Trois-Pistoles: une première campagne de financement populaire en préparation

Depuis janvier dernier, le dossier de la valorisation patrimoniale, culturelle et touristique de l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles a franchi plusieurs étapes.

L’ambitieux projet, qui a déjà fait l’objet de présentations publiques, est porté depuis plus de quatre ans par un comité de coordination regroupant des intervenantes et intervenants de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles, de la Fabrique Notre-Dame-des-Neiges, du Comité d’embellissement de la Ville de Trois-Pistoles, de la SADC et du CLD des Basques, de la Ville de Trois-Pistoles et de la MRC des Basques.

Ce comité finalise présentement les détails relatifs au déclenchement d’une opération de sollicitation populaire en septembre prochain. Celle-ci sera le prélude au démarrage d’une campagne majeure de financement au moment opportun.

Les derniers mois ont notamment été consacrés à la refonte du site Web de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles et de la Fabrique Notre-Dame-des-Neiges. Une section Web spécifique au projet de valorisation de l’église de Trois-Pistoles y sera greffée sous peu.

En parallèle, des vidéos promotionnelles, des documents de présentation et de sollicitation, des feuillets d’information et de promotion ainsi qu’une page Facebook ont été réalisés et seront graduellement diffusés au cours des prochaines semaines. Une équipe de sollicitation est aussi en formation et a tenu quelques rencontres préparatoires depuis le printemps.

Selon Marie-Hélène Proulx, chargée de projet, les préparatifs vont bon train et chaque étape est soigneusement planifiée. Elle précise : «Une opération de cette envergure demande une préparation rigoureuse qui ne peut être réalisée dans la précipitation. Notre objectif est de susciter un intérêt progressif auprès de la population et des entreprises. Nous voulons ainsi créer une conjoncture favorable en prévision de l’automne afin de donner un élan soutenu aux démarches de financement qui seront entreprises.»

Rappelons que la Corporation et son comité de coordination comptent mettre en œuvre un spectacle «légendes, sons et lumières » permanent, distinctif et susceptible de constituer un produit d’appel touristique puissant pour Trois-Pistoles, la MRC Les Basques et la région du Bas-Saint-Laurent. Les études de faisabilité/coûts de production/rentabilité et le développement du préconcept sont déjà complétés.