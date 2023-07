Alerte de chaleur pour la région du KRTB

Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur pour les secteurs de Rivière-du-Loup, Témiscouata et du Kamouraska. Les valeurs avec l’humidex frôleront les 40 degrés Celsius en après-midi aujourd’hui, et ce jusqu’au 7 juillet.

Ces conditions très chaudes augmentent les risques de subir un coup de chaleur ou de ressentir de l’épuisement. Les nuits pourraient aussi être inconfortables, avec des températures minimales avoisinant les 18 degrés Celsius.

La population est invitée à réduire ses efforts physiques, des vêtements légers, amples et clairs et porter un chapeau. Il est également recommandé d’organiser les activités pendant les heures plus fraiches de la journée.

Fréquenter des endroits climatisés ou des piscines publiques, des jeux d’eau, des places ou des parcs ombragés pendant quelques heures est une solution afin de mieux tolérer cette vague de chaleur.

La Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent recommande de bien s’hydrater, de rester au frais, de limiter l’exercice physique à l’extérieur et de prendre des nouvelles ou des proches de ses voisins plus vulnérables. Il faut également éviter de laisser des personnes ou des animaux dans les véhicules stationnés.

Ceux qui sont inquiets pour leur santé peuvent composer le 811. En cas d’urgence, il faut appeler le 911.