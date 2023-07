Un casque de réalité virtuelle au Centre de jour de la Maison Desjardins

Le Centre de jour de la Maison Desjardins de Rivière-du-Loup a récemment procédé à l'acquisition d'un casque de réalité virtuelle pour le bénéfice des personnes malades en soins palliatifs et de leurs proches.

Cet équipement issu des plus récentes technologies permet à la personne malade ou à ses proches fréquentant le centre de jour de vivre des moments de bonheur.

«Nous constatons depuis son utilisation que les personnes malades demandent de revoir certains endroits qu'ils ont beaucoup aimé, de visiter ou de revisiter des régions, de réaliser des voyages qu'ils n'auront pas la chance de concrétiser ou de se remémorer de bons souvenirs. Ces expériences leur procurent de grandes joies, les détendent et les apaisent, tout en leur permettant de vivre le moment présent dans un sentiment de bien-être», indique Diane Langlois, directrice de la Maison Desjardins.

Au Centre de jour, le casque est utilisé fréquemment et favorise les discussions entre les participants puisque ceux-ci peuvent échanger entre eux sur les lieux visités, les souvenirs de vacances etc.

Pascale Fillion, employée du Centre de jour, est la personne responsable de rendre possible ces excursions 3D virtuelles. Elle accompagne chaque participant et s'occupe de tous les aspects techniques de l'expérience de la réalité virtuelle.

«Il s'agit d'un atout supplémentaire dans notre mission de créer une communauté d’échange et de soutien pour les personnes en phase palliative de leur maladie dans le but d’améliorer la qualité de vie, de briser l’isolement et d’offrir du répit et du soutien aux proches», conclut la directrice.