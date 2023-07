La Grande fête familiale du 350e au parc du Campus-et-de-la-Cité pour clore l’été en beauté

En cette année du 350e anniversaire de la seigneurie de Rivière-du-Loup, la Ville organise, à la fin de l’été, un grand rassemblement festif avec jeux, spectacles et feux d’artifice pour toute la famille. Le samedi 26 août, la population d’ici, des alentours et d’ailleurs est invitée à se joindre aux célébrations en venant festoyer en ville pour marquer cette année historique!

Le parc, qui sera aménagé pour l’occasion, sera ouvert au public dès 10 h et proposera de nombreuses activités. En plus des modules de jeux et des jeux d’eau habituels, on trouvera sur place toute une gamme d’activités ludiques pour faire bouger petits et grands, dont des trampolines acrobatiques, des jeux gonflables ainsi qu’une tour d’escalade. Un train électrique sillonnera les sentiers du parc au grand bonheur des tout-petits, qui pourront aussi profiter d’une animation soutenue tout au long de la journée. Il sera également possible d’assister à des prestations spectaculaires d’échassiers ainsi qu’à un magnifique concert de l’Harmonie de Rivière-du-Loup.

Un dîner hot-dog avec popcorn et barbe à papa se tiendra dès 11 h au profit de l’organisme les Vieux Loups alors qu’une crèmerie mobile sera sur place pour combler les dents sucrées. Pour calmer les fringales de fin de journée, le food truck de O’Rye du Kamouraska offrira un menu des plus alléchants, alors que les Vieux Loups reprendront du service en opérant un bar pour étancher toutes les soifs.

La soirée promet d’être haute en couleurs avec la prestation live de DJ Tropic, dès 17 h, suivie par un spectacle de musique traditionnelle, dès 19 h, avec le groupe populaire Les Fils du Diable. Le clou de la soirée surviendra vers 21 h, où un spectacle de feux d’artifices musical sera présenté pour compléter les célébrations.

Une carte postale aux couleurs du 350e a justement été envoyée par la poste à toutes les résidences dans les dernières semaines. La Ville invite la population à s’en servir pour convier ici amis et membres de la famille afin de faire de cet événement unique une occasion de se rassembler et de célébrer qui nous sommes. Des copies supplémentaires sont disponibles au besoin à la réception de l’hôtel de ville.

SE DÉPLACER EN TOUTE SÉCURITÉ

Les transports actifs (marche, vélo, Transport Vas-y, trottinette, etc.) demeurent la meilleure façon de se rendre au parc pour cet événement. Sinon, le covoiturage ou le taxi sont encouragés pour diminuer la congestion automobile dans le secteur.

Par ailleurs, la rue Desjardins sera fermée aux véhicules dès 9 h, et ce, pour toute la journée. Une portion de la rue Hôtel-de-Ville sera également fermée pendant le spectacle de feux d’artifice, de 21 h à 21 h 30, soit des rues Saint-Pierre à Joly. Toutefois, bien que la circulation automobile demeurera possible sur une seule voie, avec déviation du côté Nord de la rue, il est recommandé de prévoir un chemin alternatif, par exemple les rues Fraser ou Frontenac.

La programmation complète de cette activité est disponible en ligne dans le site web de la Ville, au VilleRDL.ca/350.