Une innovation pour l’accès aux aliments toute l’année

Le 13 juin dernier a eu lieu l’installation de deux abris pour frigo-partagé. Des abris bien particuliers puisqu’ils sont totalement isolés. Ils devraient permettre de laisser le frigo en place et accessible toute l’année.

C’est donc un retour pour ce service dans le quartier St-Ludger, avec une nouvelle adresse, au 117 chemin des Raymond, soit dans le stationnement de l’entreprise Café Resto Service.

Le second abri est au 9 rue Lafontaine, devant le Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup. Ces frigos communautaires, ouverts à tous et permettant de redistribuer des surplus alimentaires, ont un rôle unique dans nos communautés. Quiconque, entreprise ou citoyen, peut y placer des mets préparés ou des produits frais. Le Carrefour d’Initiatives Populaires y contribue avec ses surplus de cueillette dans les épiceries et à l’automne, il sera assurément rempli de bons légumes des jardins.

Pour concrétiser ce projet, de précieux collaborateurs ont généreusement offert matériaux, services et expertise. Groupe Lebel a fourni le bois de finition pour une 3e année. Remorquage 2000 a transporté le bois jusqu’à l’atelier pour une 2e année. Le Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir, avec ses enseignants et étudiants en menuiserie, a fait les plans, réalisé la construction et participé activement à la mise en place. Univers Emploi a fourni du temps de travail pour peindre l’extérieur. Finalement, Groupe Avantis BMR de Rivière-du-Loup s’est joint au projet pour le transport et la mise en place des abris ainsi que pour les produits de finition.

L’initiative des frigos partagés dans la MRC de Rivière-du-Loup est un projet en partenariat avec l’Alliance pour la Solidarité et l’Inclusion Sociale, Cosmoss et le Carrefour d’Initiatives Populaires. À ce jour, 12 frigos-partagés sont installés dans la MRC. Un 13e sera bientôt annoncé.