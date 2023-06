Les élus du Kamouraska adoptent la charte de la bientraitance

Au début du mois de juin, s'est déroulée une journée d'initiation à la pêche pour les jeunes de Dégelis et des environs. Une trentaine de jeunes ont suivi une formation et ont obtenu un permis de pêche valide jusqu'à 18 ans. La Ville de Dégelis, en collaboration avec le programme «Pêche en Herbe» et de nombreux bénévoles, ont initié ces jeunes. ...