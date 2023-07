La plage de l’Île Verte considérée comme l’une des plus belles au Québec

Nul besoin de se rendre dans le Sud pour se prélasser sur une belle plage ou trouver la perle rare dans le fin fond du Québec. La plage de l’Île Verte, située sur l’îlot du même nom où se trouve la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, est considérée comme l’une des 18 plus belles plages du Québec selon le Sélection.ca Reader’s Digest.

À 15 minutes de voiture de Rivière-du-Loup et à 30 minutes de traversier entre L’Isle-Verte et l’Île Verte, les touristes ont l’opportunité de passer une journée complète (ou même plus en passant la nuit sur l’île).

Le Sélection.ca Reader’s Digest la décrit comme : «Une petite plage en plein milieu du fleuve [qui] permet d'observer le passage des baleines et de se laisser bercer par la musique des vagues. La plage de l'Île Verte est un endroit méconnu et intime de ce petit coin de paradis».

Ainsi, les personnes intéressées à la découvrir peuvent en profiter pour visiter les attraits touristiques en effectuant un circuit, faire connaissance avec les entrepreneurs du coin, de marcher, de faire du vélo, d’observer la faune et la flore et bien plus encore.

Et ce, à deux pas de chez vous (ou presque).