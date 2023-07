Nouvelle saison estivale de l'Éco-site de la tête du lac Témiscouata

La saison estivale de l'Éco-site de la tête du lac Témiscouata est officiellement lancée et pour l'occasion amène son lot de nouveautés. Pour agrémenter votre séjour, l'organisme offre cette année deux refuges dans son camping boisé à proximité de la plage.

Dans un but de préservation écologique, l'Éco-site de la tête du lac Témiscouata a fait l’acquisition d’une station de lavage pour vos embarcations nautiques avec eau chaude. Des quais ont été installés pour pouvoir accueillir les plaisanciers qui arrivent par bateau ainsi qu’au débarcadère pour faciliter la mise à l’eau.

Détendez-vous sur la plage de sable fin, promenez-vous en kayak. Vous aurez accès à des Kayaks pour adultes et pour enfants ainsi que plusieurs planches à pagaies. Pour ceux qui ont envie d’aventures, l'Éco-site offre trois sorties de spéléologie (visites de cavernes) en partenariat avec le parc National du Témiscouata.

L’Éco-site est un organisme à but non lucratif. La vocation de l’Éco-site consiste essentiellement à gérer un site récréotouristique en développant des concepts et des activités de nature écologique, en respect avec l’environnement et mettant en valeur les ressources du milieu, dans un esprit de développement durable. Un site familial avec une offre de services et d’activités : culturelles, récréatives et éducatives.