La Distillerie Témiscouata brille à l'international avec huit médailles en 2023

La Distillerie Témiscouata basée à Auclair a fait le plein de médailles lors de trois concours internationaux cette année, obtenant trois récompenses d'argent pour son Eau-de-Vie et cinq médailles pour ses acerums dont une d'or.

L'Acerum blanc a remporté l'or avec 92 points dans le cadre de la Bartender Spirits Awards. De plus, l'Acerum blanc et l'Acerum brun ont tous deux obtenu une médaille d’argent à l’ADI 2023 International Spirits Competition et deux de bonze lors du 2023 London Spirits Competition.

De son côté, l'Eau-de-Vie a récolté trois médailles d'argent soit une au London spirits competition et seconde au Bartender Spirits Awards et une troisième à l’ADI 2023 International Spirits Competition. Depuis son lancement, l'Acerum blanc a remporté à lui seul cinq médailles et trois pour l'Eau-de-Vie. L'Eau-de-Vie, lancée en mars dernier, est en fait un Acerum aromatisé à l'herbe de bison, aussi connue sous le nom de foin d'odeur.

«Légalement, on ne peut pas lui donner la dénomination d'Acerum. De notre côté avec l'Union des producteurs de sirop d'érable, nous avons convenu de nous limiter à l'Acerum blanc et brun et que si nous faisions de l'aroma tisation, nous trouverions un autre nom», explique Michaël Fortin, directeur général de la Distillerie Témiscouata.

Alors que le marché du gin québécois vit une période de saturation et peine à se démarquer devant une offre abondante, Distillerie Témiscouata s’illustre par l'unicité de ses produits. «C'est une chance, le marché est saturé, il faut être créatif comme le fait Jonathan [Roy] avec la Distillerie Fils du Roy. Notre produit en est un de niche, mais il est très bon, il se distingue de l'offre et ce n'est qu'une question de temps avant que les ventes n'explosent», souligne Michaël Fortin.

Pour preuve, ce dernier confirme que «des palettes» de ses produits ont trouvé preneur tant en France qu'en Allemagne. La distillerie qui a vu le jour en 2019 et a mis son premier produit sur le marché en 2022 voit donc la qualité de ses produits reconnus bien au-delà des frontières de la région.

Médailles

London spirits competition

Argent : Eau-de-Vie

Bronze : Acerum blanc

Bronze : Acerum brun

Bartender Spirits Awards

Or: Acerum blanc

Argent : Eau-de-Vie