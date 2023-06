La Fromagerie Le Détour finaliste aux prix Sélection CASEUS

Le retour des hirondelles, le mercure à la hausse, voici qu'un autre signe confirme que l'été est bel et bien là, la Fromagerie Le Détour de Témiscouata-sur-le-Lac figure à nouveau parmi les finalistes des prix Sélection CASEUS décernés à la crème des fromages du Québec.

Son fromage au lait de chèvre «Grey Owl» a été sélectionné dans la catégorie «Fromage à croûte fleurie». Il s’agit d’une autre distinction pour les propriétaires Ginette Bégin et Mario Quirion, qui sont devenus au fil des années récipiendaires de nombreux prix pour les fromages qu’ils fabriquent dans de nombreux concours qui dépassent largement les frontières du Québec.

La fromagerie a notamment obtenu une médaille d'argent en 2016 au prestigieux World Cheese Award pour son fromage le Verdict d'Alexina, et pas moins de 13 prix à l’American Cheese Society entre 2007 et 2016. La Fromagerie a aussi été reconnue 8 fois entre 2007 et 2016 lors du Concours des fromages fins canadiens, l'or au Grand Prix des fromages canadiens en 2009 et une finale en 2011 ainsi qu'à la Selection CASEUS.

Le fromage Grey Owl a déjà été primé dans le passé, alors qu’il avait remporté, en 2011, le premier prix dans sa catégorie au concours de l’American Cheese Society qui était présenté à Montréal. Il a aussi remporté la Sélection CASEUS en 2015, 2016 et 2017 en plus d'être finaliste de 2011 à 2014.

La Fromagerie Le Mouton blanc de La Pocatière, elle aussi habituée aux grands honneurs, est sélectionnée parmi les finalistes CASEUS, grâce au Le Cormoran, dans la catégorie «Fromage à pâte persillé».

L'évaluation sensorielle a eu lieu au campus de Saint-Hyacinthe de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Pas moins de 202 fromages ont été jugés.

Au total, 62 fromages provenant de 29 entreprises sont finalistes de cette année. Les lauréats des prix Caseus seront dévoilés le 6 septembre prochain au Musée de la civilisation à Québec.

Après l'Hydromellerie Saint-Paul-de-la-Croix, le Domaine Acer et la Distillerie Témiscouata, le savoir-faire des artisans de la région est de nouveau salué.

Rappelons que le concours Sélection CASEUS vise à reconnaitre et valoriser les fromages du Québec. Depuis plus de 20 ans, il vise à souligner le savoir-faire des fromagers québécois et l'excellence de leurs fromages.