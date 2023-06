Initiation à la pêche à Dégelis

La Distillerie Témiscouata basée à Auclair a fait le plein de médailles lors de trois concours internationaux cette année, obtenant trois récompenses d'argent pour son Eau-de-Vie et cinq médailles pour ses acerums dont une d'or. L'Acerum blanc a remporté l'or avec 92 points dans le cadre de la Bartender Spirits Awards. De plus, l'Acerum blanc et ...