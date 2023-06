Un été dynamique au Manoir Fraser

La saison estivale 2023, déjà débutée depuis quelques jours au Manoir Fraser, s’annonce dynamique. Cet été, plusieurs activités sont au programme et elles plairont aux plus jeunes comme aux plus grands.



Les activités habituelles telles que les visites libres ou guidées du Manoir, le circuit guidé À la découverte du Vieux Rivière-du-Loup et de ses églises ainsi que le parcours fantôme sont de retour sur une base quotidienne. De plus, cet été, les artistes de Voir à l’Est- Art contemporain présentent l’exposition De près, de loin, à l’étage supérieur du Manoir et dans les jardins.

En plus de ces activités quotidiennes, des activités ponctuelles gratuites sont au programme en juin, juillet et août.

RIVIERE DU LOUP BELOW

Le jeudi, 29 juin, à l’église St Bartholomew (15, rue du Domaine), la population est invitée à la présentation du documentaire Riviere du Loup Below, réalisé par Daniel Breton, qui porte sur l’histoire de la présence anglophone à Rivière du Loup. L’activité sera précédée à 16 h par une célébration ouverte à tous, animée par le révérend Terry Blizzard puis à 17 h, M. Breton fera la présentation de son documentaire.

PIQUE-NIQUE, PHOTOBOOTH ET THÉ MUSICAL

Le samedi 1er juillet, apportez votre pique-nique et venez profiter de nos jardins en bonne compagnie ! Anaïs Fraser, l’épouse du seigneur William Fraser et leur servante Valéda St-Pierre vous accueilleront avec des costumes et des accessoires pour créer des souvenirs du 350e. Venez-vous faire photographier en leur compagnie. Vous êtes attendu entre 10 h 30 et 15 h.

Le dimanche 2 juillet, à 14 h, Jean-Marc Pilon, pianiste et Anne-Marie Tremblay-Couture, violoniste, vous donnent rendez-vous dans les jardins du Manoir pour un thé musical. Le thé vous sera servi par nulle autre qu’Anaïs Fraser et sa domestique Valéda.

Ces activités sont gratuites et en cas de pluie, ces activités auront lieu à l’intérieur du Manoir, au sous-sol.

CINÉ PIANO ET THÉ MUSICAL EN AOÛT

Deux activités sont au programme pour la première fin de semaine du mois d’août. Le samedi 5 juillet, à 20 h 30, dans les jardins du Manoir, le pianiste Roman Zavada propose en première partie un voyage dans le temps qui mettra en valeur des archives vidéo d’époque de la ville de Rivière-du-Loup. Puis, avec son piano, il redonne ensuite une seconde vie aux classiques du cinéma muet et rend ainsi hommage aux plus grands génies du cinéma qui de nos jours, sont tombés dans l’oubli. En cas de pluie, l’activité est déplacée à l’église St Bartholomew située au 15, rue du Domaine.

Le lendemain, le 6 août à 14 h, c’est au tour de «Fleurs», Émilie Lévesque, autrice-compositrice-interprète, accompagnée de Emmanuel Bérubé Simard, d’animer les jardins du Manoir. Sa prestation musicale sera agrémentée par le service de thé sur place. L’activité aura lieu à l’intérieur du Manoir en cas de pluie.

Pour plus de détails à propos de la programmation estivale, veuillez consulter le www.manoirfraser.com.