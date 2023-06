Rendez-vous au centre-ville pour la Fête du Canada

Les citoyens et familles sont conviés au centre-ville ce 1er juillet pour souligner la fête du Canada. D’un pique-nique victorien jusqu’aux cornemuses et tambours du régiment 78th Fraser Highlanders, la journée sera cette année assurément teintée par les célébrations du 350e.

À vos paniers et provisions, la programmation s’ouvre avec un pique-nique à l’ambiance victorienne, aux jardins du Manoir Fraser de 10 h 30 à 15 h. Costumes d’époque, comédiens et photobooth sur place.

De 13 h 30 à 16 h, diverses activités auront lieu dans le secteur du parc Blais et de l’église Saint-Patrice. Prestations et animations ambulantes avec Charlot le clown en échasse, démonstrations d’habiletés et jeux gonflables. Remis au Centre Premier Tech en cas de pluie.

Le clou de la journée sera sans doute la prestation fort unique dans le paysage louperivois du régiment 78th des Fraser Highlanders de Québec, présentée à l’occasion du 350e anniversaire. Dès 13 h 30, l’ensemble offrira parade et musique, présentation et démonstration des armes au son des cornemuses et des tambours. Rencontre et discussions avec les membres du régiment après la prestation.

Les activités se termineront avec le spectacle Côté B au théâtre de la Goélette, en formule 5 à 7 avec Les Vieux-Loups, alors que Daniel Breton et ses musiciens invitent les citoyens à découvrir des pièces méconnues des Beatles. L’activité sera déplacée à la Maison de la culture en cas de pluie.

Veuillez en complément noter que la rue Lafontaine sera fermée entre la rue Beaubien et le boulevard de l’Hôtel-de-Ville de 13 h 30 à 16 h. Un détour sera aménagé via la rue du Domaine.