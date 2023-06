Mauvaise qualité de l’air au KRTB : appel à la prudence 

Environnement Canada confirme que des concentrations élevées de particules fines entraînent actuellement une mauvaise qualité de l'air et une visibilité réduite par endroits sur le territoire du KRTB, ce dimanche 25 juin. Ces conditions persisteront jusqu'à lundi, indique-t-on.

Du même coup, l’organisation gouvernementale a émis un avertissement de smog pour l’ensemble des MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques tôt ce matin. Ailleurs dans l’Est-du-Québec, un bulletin spécial sur la qualité de l’air est aussi en vigueur.

Selon les données du gouvernement du Québec, la qualité de l’air est considérée «mauvaise» dans plusieurs secteurs de la province, dont au KRTB. Une situation également confirmée par Environnement Canada.

Des mises à jour sont effectuées en continu et les citoyens sont invités à consulter les bulletins publiés régulièrement.

À Rivière-du-Loup, le smog est perceptible un peu partout, que ce soit au centre-ville ou plus près du fleuve.

RECOMMANDATIONS

La fumée d'incendies de forêt peut être nocive pour la santé de tous, même si les concentrations sont faibles. Tout le monde peut prendre des mesures pour réduire son exposition à la fumée des feux de forêt.

Les personnes atteintes d'une maladie pulmonaire (comme l'asthme) ou d'une maladie cardiaque, les personnes âgées, les enfants, les personnes enceintes et les personnes qui travaillent à l'extérieur risquent davantage de subir des effets de la fumée sur leur santé. Parlez avec votre professionnel de la santé au sujet de l'élaboration d'un plan de gestion en cas d'épisodes de fumée de feux de forêt et de la conservation des stocks de médicaments nécessaires à la maison, et ayez toujours ces médicaments à portée de main pendant la saison des feux de forêt.

Arrêtez ou réduisez votre niveau d'activité si vous ressentez un inconfort en respirant ou si vous ou une personne dont vous prenez soin ne vous sentez pas bien. Communiquez avec votre professionnel de la santé ou les autorités sanitaires locales si vous présentez des symptômes graves ou si vous avez besoin de conseils.

Consultez la cote air santé (CAS) et surveillez vos symptômes. Tout le monde ne réagit pas de la même façon à la fumée. Il est courant de ressentir une légère irritation et un inconfort, qui disparaissent généralement lorsque la fumée se dissipe. Boire beaucoup d'eau peut aider votre corps à composer avec la fumée.

Si votre maison est dotée d'un système de chauffage, ventilation et climatisation, utilisez un filtre de cote MERV la plus élevée autorisée par le système, idéalement 13 ou plus) et réglez le ventilateur de manière qu'il recycle l'air en permanence. Vous pouvez également utiliser un purificateur d'air portatif muni d'un filtre à haute efficacité pour l'élimination des particules (HEPA). Laissez vos portes et fenêtres fermées si la température de votre demeure est confortable.

Prenez un répit de la fumée à un endroit où il y a de l'air pur et frais près de chez vous.

Si vous devez passer du temps à l'extérieur, le port d'un masque respiratoire bien ajusté (comme un respirateur N95 certifié par le NIOSH ou l'équivalent) qui ne laisse donc pas passer l'air par des ouvertures entre le masque et votre visage, peut vous aider à réduire votre exposition aux particules fines de la fumée de feux de forêt. Les particules fines présentent généralement le plus grand risque pour la santé. Toutefois, les respirateurs ne réduisent pas l'exposition aux gaz présents dans la fumée des feux de forêt. Il est important que vous écoutiez votre corps et que vous réduisiez ou arrêtiez vos activités si vous ressentez des symptômes.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour en savoir plus sur le programme Info-Smog, visitez le site Web d'Environnement Canada au www.canada.ca/programme-info-smog.

Pour connaître l'indice de la qualité de l'air au Québec, visitez le site Web du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques au www.iqa.environnement.gouv.qc.ca/contenu/index.asp.