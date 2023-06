Avertissement de smog pour le KRTB

Environnement Canada a émis en fin d’après-midi un avertissement de smog pour plusieurs régions du Québec, dont les territoires des MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques, en raison des feux de forêts.

Selon l’organisation gouvernementale, des concentrations élevées de particules fines entraînent présentement une mauvaise qualité de l'air. Ces conditions, qui ont été observées depuis le 23 juin, pourraient persister jusqu'à lundi.

*Notons cependant que l’indice de qualité de l’air demeure bonne, selon les données du gouvernement du Québec (référence disponible plus bas).

CONTEXTE

La fumée d'incendies de forêt peut être nocive pour la santé de tous, même si les concentrations sont faibles. Tout le monde peut prendre des mesures pour réduire son exposition à la fumée des feux de forêt.

Les personnes atteintes d'une maladie pulmonaire (comme l'asthme) ou d'une maladie cardiaque, les personnes âgées, les enfants, les personnes enceintes et les personnes qui travaillent à l'extérieur risquent davantage de subir des effets de la fumée sur leur santé. Parlez avec votre professionnel de la santé au sujet de l'élaboration d'un plan de gestion en cas d'épisodes de fumée de feux de forêt et de la conservation des stocks de médicaments nécessaires à la maison, et ayez toujours ces médicaments à portée de main pendant la saison des feux de forêt.

Arrêtez ou réduisez votre niveau d'activité si vous ressentez un inconfort en respirant ou si vous ou une personne dont vous prenez soin ne vous sentez pas bien. Communiquez avec votre professionnel de la santé ou les autorités sanitaires locales si vous présentez des symptômes graves ou si vous avez besoin de conseils.

Consultez la cote air santé (CAS) et surveillez vos symptômes. Tout le monde ne réagit pas de la même façon à la fumée. Il est courant de ressentir une légère irritation et un inconfort, qui disparaissent généralement lorsque la fumée se dissipe. Boire beaucoup d'eau peut aider votre corps à composer avec la fumée.

Si vous devez passer du temps à l'extérieur, le port d'un masque respiratoire bien ajusté (comme un respirateur N95 certifié par le NIOSH ou l'équivalent) qui ne laisse donc pas passer l'air par des ouvertures entre le masque et votre visage, peut vous aider à réduire votre exposition aux particules fines de la fumée de feux de forêt. Les particules fines présentent généralement le plus grand risque pour la santé. Toutefois, les respirateurs ne réduisent pas l'exposition aux gaz présents dans la fumée des feux de forêt. Il est important que vous écoutiez votre corps et que vous réduisiez ou arrêtiez vos activités si vous ressentez des symptômes.

Portez une attention particulière aux personnes dont vous avez la charge et pensez à prendre des nouvelles des personnes de votre entourage qui pourraient être plus vulnérables à la fumée.

Réduisez les sources de pollution de l'air intérieur. Si possible, évitez de fumer ou de vapoter à l'intérieur, de faire brûler de l'encens ou des chandelles, de faire frire des aliments, d'utiliser des poêles à bois et de passer l'aspirateur. Il est possible d'enlever la poussière des surfaces intérieures en l'essuyant avec un chiffon humide ou en passant la vadrouille pendant un épisode de fumée causé par des feux de forêt.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour en savoir plus sur le programme Info-Smog, visitez le site Web d'Environnement Canada au www.canada.ca/programme-info-smog.

Pour connaître l'indice de la qualité de l'air au Québec, visitez le site Web du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques au www.iqa.environnement.gouv.qc.ca/contenu/