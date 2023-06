Deux écoles du KRTB se démarquent dans le cadre du programme éducatif Kinga, prévention jeunesse

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a remis de nombreux prix dans la région du Bas-Saint-Laurent dans le cadre des activités du programme éducatif Kinga, prévention jeunesse. L’École Notre-Dame de Témiscouata-sur-le-Lac et l’École secondaire de Rivière-du-Loup ont chacune reçu un chèque de 10 000 $.

Cette somme leur a été remise puisqu’elles se sont distinguées à l’échelle nationale.

Ce soutien financier pourra permettre l’organisation des activités de prévention et de promotion en matière de normes du travail, d’équité salariale et de santé et sécurité du travail dans les écoles gagnantes.

UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE

Au total, la CNESST a soutenu la réalisation de 2 033 activités pour l’année scolaire 2022-2023, presque le double comparativement à l’an dernier, soit 1 794 provenant d’écoles préscolaires ou primaires et 239 provenant d’écoles secondaires.

Plus de 231 360 jeunes, répartis dans 601 écoles aux quatre coins du Québec, ont ainsi été sensibilisés dans le cadre de ces projets. Les enseignantes et enseignants ont reçu une aide financière de 500 $ pour les soutenir dans la réalisation des activités du programme Kinga, prévention jeunesse.

En considérant les différents prix remis et le soutien aux nombreux projets, la CNESST a investi un peu plus de 1,2 M$ pour sensibiliser des centaines de milliers de jeunes à des valeurs telles que la justice sociale, la santé, la sécurité et l’égalité.

Ce programme, qui offre des activités pédagogiques clés en main, a été créé en collaboration avec des enseignants et a pour objectif de permettre aux élèves de développer des compétences personnelles et sociales de manière ludique et dynamique.

S’adressant à tous les élèves, de la maternelle à la fin du secondaire, Kinga, prévention jeunesse est le programme phare du volet Éducation de la Stratégie jeunesse 2020-2023 de la CNESST, qui vise à favoriser des milieux de travail respectueux des lois, en sensibilisant et en outillant les jeunes tout au long de leur parcours scolaire, jusqu’à leur intégration au marché du travail.