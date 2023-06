Engouement autour d'un atelier sur le covoiturage à Rivière-du-Loup 

Le tout premier atelier thématique du projet Employeurs en mouvement : Bas-Saint-Laurent, une initiative portée par Mobili-T, en collaboration avec Élyme conseils, avait lieu le 19 juin à l’Hôtel Lévesque de Rivière-du-Loup.

Cet atelier, qui a rassemblé des représentants de près d’une vingtaine d’entreprises et organisations de la région, avait pour objectif de faire redécouvrir le covoiturage sous ses différentes facettes. Lors de cette occasion, les participants ont pu découvrir et discuter des clés du succès pour une intégration réussie du covoiturage à l’échelle d’une entreprise ou d’une organisation, et à l’échelle d’une région.

Les conférenciers invités ont aussi détaillé des exemples concrets pour permettre aux participants d’avoir un aperçu des différentes façons d’organiser le covoiturage.

«Le covoiturage, c’est un catalyseur important du développement social et économique insoupçonné. C’est un atout essentiel pour le recrutement de main-d’œuvre, entre autres, comme il permet de venir surmonter les défis de mobilité auxquels font face les employeurs du Bas-Saint-Laurent, ne serait-ce que par le fait qu’il est une solution de mobilité flexible et économique qui facilite l’accès à différentes opportunités d’emploi, un accès qui ne serait autrement pas nécessairement possible pour certaines personnes», a souligné Alexandra Leblanc, coordonnatrice de projets en mobilité durable chez Mobili-T.

PROJET À ÉCHELLE RÉGIONALE

Employeurs en mouvement : Bas-Saint-Laurent est un projet pilote qui permet à 10 organisations et entreprises de la région de bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour intégrer une mobilité plus durable à leurs activités, afin de répondre aux problématiques d’importance qu’elles vivent, dont les difficultés que présente le recrutement de main-d’œuvre.

«Ce projet vient vraiment répondre d’une façon très concrète aux enjeux qui sont vécus dans le milieu, du côté des institutions, des organisations et des entreprises. On parle, ici, autant de pénurie de main-d’œuvre que de difficultés d’accès à la mobilité, qui rendent les déplacements de certaines personnes plus ardus. Le succès de ce projet et l’opportunité d’organiser cet atelier thématique sur le covoiturage, on les doit au dynamisme du territoire, et à l’enthousiasme et au travail acharné des gens d’affaires et des autres précieux intervenants et partenaires qui se sont sentis interpellés par la démarche», a mentionné Valérie Marcon, directrice générale de Mobili-T.

«Il y a présentement une grande réceptivité chez les entreprises et les institutions du Bas-Saint-Laurent pour revoir les façons de faire en matière de transport. Le projet Employeurs en mouvement : Bas-Saint-Laurent est une opportunité en or pour leur permettre d’intégrer des incitatifs et mettre en place des nouvelles pratiques qui nous amèneront tous et toutes à repenser nos déplacements et changer nos habitudes. C’est enthousiasmant de voir les acteurs de chez nous prendre ce virage.»