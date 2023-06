Une station de lavage pour les embarcations nautiques est maintenant opérationnelle à Dégelis

De concert avec la MRC de Témiscouata et l’OBV du Fleuve-St-Jean, les municipalités riveraines d’un plan d’eau se sont mobilisées pour mettre en place un plan d’action afin de prévenir et limiter l’infestation des espèces exotiques envahissantes dans les lacs et rivières de la région, dont la moule zébrée maintenant présente dans le lac Témiscouata.

Une règlementation a été adoptée par l’ensemble des municipalités concernées afin qu’il y ait une uniformité régionale, et des stations de lavage ont été installées un peu partout sur le territoire.

À Dégelis, une station de lavage est maintenant opérationnelle près de la plage municipale dans le stationnement du Camping Dégelis sur la route 295. Pour cette première année d’opération, son accès est gratuit et les citoyens sont invités à bien nettoyer leur embarcation nautique avant la mise à l’eau, qu’elle soit motorisée ou non motorisée. Ils sont également invités à en faire la promotion auprès de leurs visiteurs qui désirent utiliser sur les plans d’eau de la région. Un appel à la coopération est donc lancé à tous les plaisanciers pour préserver la santé de nos lacs et rivières.

Pour plus d’informations, visitez :

https://www.mrctemiscouata.qc.ca/moulezebree https://obvfleuvestjean.com/especes-envahissantes/

https://degelis.ca/services-aux-citoyens/urbanisme-environnement#lac-temiscouata