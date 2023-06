«Je suis fier qu’on ait une Rivière-du-Loup au Québec» - Bernard Drainville

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, semble beaucoup aimer Rivière-du-Loup et il n’a pas caché être impressionné par ses entrepreneurs, le 15 juin, lors d’une allocution au Collège Notre-Dame. «Je suis fier qu’on ait une [ville comme] Rivière-du-Loup au Québec», a-t-il lancé, devant de nombreux dirigeants d’entreprise et professionnels du milieu de l’éducation.

M. Drainville s’adressait alors à une foule venue assister à l’inauguration de l’Univers IDÉES, un nouvel aménagement de la maison d’enseignement privée. Un endroit favorisant la créativité, l’innovation et la résolution de problèmes dont la concrétisation a été rendue possible grâce à un soutien impressionnant du milieu.

Ainsi, même si la ville est souvent associée au fleuve et à ses couchers de soleil, c’est la force de ses gens d’affaires, leur mobilisation et leur recherche constante de l’innovation qui ont retenu l’attention du ministre. Plus tôt dans son discours, il avait aussi décrit Rivière-du-Loup comme un «terreau fertile pour l’entrepreneuriat québécois».

«Vous êtes une très belle communauté. Vous êtes dynamiques, vous avez de belles institutions et de belles entreprises. Vous vous tenez, vous travaillez en groupe, en équipe. Et vous avez visiblement de la relève, puisque je vois des gens de différents âges», a-t-il reconnu.

«Franchement, félicitations Rivière-du-Loup.»

Questionné par la suite sur son niveau de sincérité, l’élu a raconté avoir un penchant pour la région qu’il a visitée à quelques reprises au début de sa carrière comme journaliste. «J’ai beaucoup d’affection pour le Bas-du-Fleuve, a-t-il répondu. Vous avez de très belles entreprises, je ne suis pas le premier à vous le dire. Et si vous regardez le tissu entrepreneurial de Rivière-du-Loup, c’est vraiment remarquable.»

«C’est sincère, je suis très mauvais menteur», a-t-il ajouté avec un brin d'humour.

Dans les 10 dernières années, Rivière-du-Loup s’est classée à plusieurs reprises dans le top 10 des villes entrepreneuriales du Canada, selon de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).