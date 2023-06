Quand les experts reconnaissent le savoir-faire de Vallier Robert

Après plus d’une centaine de médailles gagnées dans de prestigieux concours nationaux et internationaux au cours des 15 dernières années, voilà que les acers créés par Vallier Robert du Domaine Acer, situé à Auclair, sont à nouveau récompensés et honorés.

En effet, trois des acers de l’entreprise ont remporté des médailles lors de l’édition 2023 de la Coupe des Nations. Val ambré, acer doux de sève de mi-saison, a reçu la Médaille Grand Or en plus de décrocher la plus haute note du concours. Charles-Aimé Robert, acer doux de sève tardive, et Prémices d’avril, acer blanc sec, ont remporté chacun une médaille d’argent. La Coupe des Nations souligne la qualité des vins et alcools fins québécois qui sont jugés par un panel de professionnels du secteur, sommeliers et critiques de vin reconnus.

De son côté, Mousse des bois, acer mousseux brut, a eu l’honneur d’être sélectionné par Jean-Pierre Valade, œnologue international, pour représenter l’Amérique du Nord lors d’une dégustation unique à Reims en Champagne en France le 2 juin dernier. Sur le thème «Cinq continents d’effervescence», devant de grandes maisons de Champagne, M. Valade présentait la diversité de l’offre mondiale des effervescents avec quelques bouteilles de choix, rares, originales et qualitatives. Mousse des bois, produit selon la vraie méthode traditionnelle, mais à partir de l’érable, a enthousiasmé l’assemblée. «Superbe à tous niveaux, la qualité de la bulle, de la mousse et l’aromatique. Tout le monde a été bluffé par la qualité de votre «vin»!» a relaté Jean-Pierre Valade après l’événement. Il gage que le Domaine Acer recevra beaucoup de visiteurs champenois prochainement.

Enfin, le sirop d’érable du Domaine Acer est également récipiendaire d’une médaille d’argent au Concours de la Grande Sève. Celui-ci juge, parmi les sirops québécois de toutes les régions, ceux dont les caractéristiques gustatives singulières sont exceptionnelles.

Pour la copropriétaire de l’entreprise, Nathalie Decaigny, toutes ces distinctions soulignent le grand savoir-faire développé au fil des ans par Vallier Robert, pionnier de la production d’acers, ces vins fins diversifiés et hautement identitaires qui magnifient le potentiel aromatique complexe et caché de l’érable et le révèlent dans la finesse et l’équilibre.

Le Domaine Acer, entreprise familiale depuis 1987, est un joyau de notre secteur agrotouristique régional. Le site est lui-même devenu, au fil des années, un lieu de distinction tant par la qualité de ses produits que par l’expérience que l’on peut y vivre. Membre du réseau Économusée, le domaine vous offre différentes formules de visite et de dégustation. Les produits sont disponibles directement au Domaine Acer, à la Fromagerie le Détour et dans de nombreux points de ventes répartis un peu partout sur le territoire.