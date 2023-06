Le Port aux Basques de l'Hydromellerie Saint-Paul-de-la-Croix couvert d'or à la Coupe des Nations

L'hydromel Port aux Basques de l'Hydromellerie Saint-Paul-de-la-Croix a été primé lors de la dernière Coupe des Nations qui a eu lieu le 26 mai dernier à Québec. Le digestif qui s'apparente à un porto s'est vu octroyer une médaille d'or. Pour Gilles Gaudreau, cette récompense vient souligner les années et les nombreuses heures de travail.

Le Port au Basques, une cuvée 2017, est un vin de miel fortifié. Assemblé à partir d'hydromel, de miel et de fruits des champs de la région, il est vieilli en fut. «Ça fait environ trois ans que j'ai développé le Port aux Basques. En fait, j'ai commencé à le développer il y a longtemps, mais je ne l'avais pas commercialisé et je le laissais vieillir pour obtenir un meilleur résultat. Mais depuis sa sortie, il fait fureur», souligne l'apiculteur et producteur, Gilles Gaudreau.

L'hydromel fortifié est, de l'aveu même du producteur, le résultat d'un travail placé sous la méthode «essai-erreur». Une première tentative avec des fraises a fait place à des framboises, à du miel de sarrasin, mais pas toujours avec le succès escompté.

«Nous, on ne fait pas de grosse pollinisation à l'extérieur de la région. Je ne fais que de la pollinisation chez des producteurs locaux [...] et j'utilise les fruits de ces producteurs. C'est une collaboration», ajoute M. Gaudreau. Les fruits utilisés sont donc issus du travail de pollinisation de ses précieuses et vaillantes abeilles.

C'est finalement le résultat d'une macération de ces petits fruits dans un hydromel vieilli de deux ans dans lequel il ajoute du miel d'automne pour obtenir le gout désiré. Tout est une question de dosage. «Ç'a ensuite été essai-erreur pour la quantité de fruits et on améliorait chaque fois. Même chose avec le miel. On faisait [un assemblage] un peu plus sucré et nous avons réduit jusqu'à l'obtention d'un bel équilibre. On fait ensuite vieillir pour que tout s'amalgame et que ça devienne un produit unique.»

Comme le confirmera tout bon cuisinier, le secret est dans la qualité des ingrédients et le Port aux Basques ne fait pas exception. Les miels produits par Gilles Gaudreau et ses abeilles ne sont pas de type monofloral, une particularité de la région, ils sont plutôt issus de fleurs de fruitage, de fleurs sauvages et de fleurs des champs. «C’est un maillage, ça donne un miel qui est doux», ajoute l’apiculteur passionné.

OR ET ARGENT

Pour obtenir une médaille d'or, le produit doit obtenir une note minimale de 89 points lors de la compétition de dégustation de vins et d'autres produits contenant de l'alcool. «Je n'ai pas su mon pointage. Cette année, la Coupe des Nations s'est mise au niveau des normes internationales pour la compétition et j'ai eu au-dessus de la note. Ce sont différents types d'œnologues qui analysent tout ça», ajoute M. Gaudreau.

Deuxième bonne nouvelle, l’hydromel la Route des Sauvages, a obtenu l'argent lors de cette même compétition qui se tient depuis 2000. «C’est la première fois que je participais à un concours comme ça. J'ai envoyé deux produits, les deux ont reçu une médaille. Un prix comme ça aidera à faire connaitre nos produits et à pénétrer certains marchés comme celui de la restauration et du tourisme.»

En 2000, Gilles Gaudreau a repris les rênes de la miellerie fondée dans les années 70. Rapidement, il a diversifié l'offre en présentant des hydromels et des vins de petits fruits.