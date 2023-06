Le Témiscouata dans une nouvelle circonscription, la MRC des Basques isolée

La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales a terminé la révision de la carte électorale fédérale du Québec et les changements sont nombreux dans l’est de la province. Au KRTB, la MRC de Témiscouata rejoindra officiellement la circonscription de l’ouest du territoire, aujourd’hui représentée par Bernard Généreux, aux prochaines élections. Cette dernière changera aussi de nom pour Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata.

Quant à la MRC des Basques, elle sera dorénavant la seule, au KRTB, à n’être pas représentée par le même élu à Ottawa. Ce territoire demeurera au sein du large comté voisin, appelé Rimouski-La Matapédia.

Ces conclusions se retrouvent au sein du rapport définitif de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales qui a été déposé à la Chambre des communes le 21 juin 2023, et préalablement au Directeur général des élections (DGE).

Concrètement, la nouvelle circonscription de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata sera immense et inclura les municipalités régionales de comté de Kamouraska, L’Islet, Montmagny, Rivière-du-Loup et Témiscouata, incluant la réserve autochtone de Kataskomiq.

Quant à elle, la circonscription de Rimouski–La Matapédia sera composée des MRC de Rimouski–Neigette, de La Mitis, de La Matapédia et des Basques.

PERTE D’UNE CIRCONSCRIPTION

Ces changements découlent essentiellement du fait que la circonscription fédérale d’Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, représentée en ce moment par Kristina Michaud du Bloc Québécois, sera rayée de la carte électorale. Le territoire sera scindé sur les deux comtés voisins.

Cette décision est justifiée par l'écart trop important de la population des deux circonscriptions gaspésiennes actuelles par rapport à la population moyenne des circonscriptions fédérales québécoises. Une explication qui n’avait pas convaincu les différents acteurs politiques, civils et économiques de la région qui ont à mainte reprises soutenu que le redécoupage allait à l’encontre des intérêts de l’Est-du-Québec et qu’il allait causer «affaiblissement du poids politique» régional par la perte d’un élu.

Le 22 juin, le député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, a de nouveau dénoncé sans réserve la décision qui est maintenant irréversible.

«Moins de députés, ça veut aussi dire moins de ressources pour les services de proximité qui sont rendus par les bureaux de circonscription. Alors que les services fédéraux en région subissent coupure après coupure, nos équipes jouent un rôle crucial pour assister et défendre les droits des citoyens face aux ratés de l’appareil fédéral», a fait valoir Maxime Blanchette-Joncas, rappelant que «tout le monde a Ottawa était contre cette proposition».

Quant à l’amputation du Témiscouata au sein de sa circonscription, l’élu s’est dit «déchiré». «C’est un territoire magnifique, mais surtout, des gens généreux et fiers avec qui je développe des liens depuis trois ans et demi. Ça me fait terriblement de la peine», a-t-il dit M. Blanchette-Joncas.

Il assure qu’il continuera à représenter les citoyens du Témiscouata avec énergie d’ici la prochaine élection. «Je demeure votre député et je continuerai de vous servir fièrement jusqu’à la fin de cette législature, sans compromis», a-t-il déclaré.

CHANGEMENT DE NOM

Seul point positif au tableau : Bernard Généreux a gagné sa lutte, lui qui souhaitait à tout prix que Rivière-du-Loup demeure dans le nom de la circonscription de l’ouest du Bas-Saint-Laurent. La proposition initiale de la Commission était «Montmagny–Témiscouata–Kataskomiq», mais le compté se nommera plutôt «Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata».

«La Commission a été particulièrement sensible aux suggestions et commentaires faits par les députés au sujet des noms que portent les circonscriptions qu'ils représentent. Sauf exception, la Commission a donné suite à leurs suggestions», ont écrit les commissaires.

Cette décision plaira aussi aux élus de Rivière-du-Loup qui avaient exigé que la Commission revienne sur sa décision de retirer le nom de Rivière-du-Loup de l’appellation de la nouvelle circonscription fédérale. Selon eux, il était inconcevable que le nom de la principale municipalité du territoire ne s’y retrouve pas.

À partir des décisions prises par la Commission relativement aux limites des circonscriptions électorales et aux noms qui leur sont attribués, le directeur général des élections préparera un décret de représentation qui devrait devenir officiel en septembre 2023. La nouvelle carte électorale sera utilisée à la première élection générale déclenchée au moins sept mois après cette date.