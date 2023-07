Plusieurs chantiers d’amélioration à Notre-Dame-des-Neiges

Durant la saison estivale, Notre-Dame-des-Neiges cumule les projets d’améliorations sur son territoire. Nombreux chantiers ont débuté ou sont prévus dans les semaines et mois à venir.

La Municipalité a entamé divers travaux à la Halte Jos-C.-Morency. De nouvelles toilettes ont été construites, du mobilier urbain tel que des bancs et des tables à pique-nique en matériaux durables a été ajouté et de l’aménagement paysager a été effectué.

Selon Dany Larrivée, directeur général de Notre-Dame-des-Neiges, de vieux bâtiments qui ne servent plus seront démolis pour rendre l’espace plus beau. Une fontaine à deux hauteurs pour les touristes et leurs animaux poilus sera aussi installé. Un module de jeux pour enfants fera aussi son apparition prochainement. Indiquons qu’en 2022, deux autres infrastructures d’amusement pour les jeunes ont été placées dans les secteurs de la Grève Morency et du centre communautaire.

«Ce sont pleins de bonus comme ça qui sont et seront réalisés grâce au Fonds de vitalisation de la MRC des Basques», soutient M. Larrivée. Cette dernière a contribué à la hauteur de 48 082 $ au projet. La Municipalité, quant à elle, investit 5 000 $. Ces montants excluent la construction des toilettes qui a été assumée par Notre-Dame-des-Neiges pour une somme de 25 000 $ inscrit au Plan triennal d’immobilisation (PTI) pour 2022 et 2022.

Les travaux devraient s’achever cet été. Enfin, c’est ce que souhaite la Municipalité. Présentement, et comme plusieurs autres territoires, elle fait face à des enjeux de main-d’œuvre et de vacances estivales qui retardent l’avancement des modifications à la halte routière et au bureau d’information touristique. Le directeur général indique que le tout devrait être terminé au plus tard en automne.

ROUTE DU SAULT

Un gros chantier de réfection de la chaussée aura lieu sur quatre à cinq sections critiques de la Route du Sault qui longe la Rivière des Trois-Pistoles à Notre-Dame-des-Neiges. La Municipalité investira 492 000 $ pour la reconstruction de ces portions de la route grâce au Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023.

Dans les dernières années, le projet d’asphaltage de la route du Sault a été refusé trois fois par le Plan d’intervention particulier (PPI). «C’est pour réhabiliter au maximum cette route très abimée avec les moyens dont nous disposons, car il nous paraissait urgent d’agir. Pas question d’attendre deux à trois ans pour la rédaction d’un nouveau PPI», affirme Dany Larrivée.

COUVERTURE INCENDIE COMPLÈTE

D’ici l’automne, Notre-Dame-des-Neiges aménagera un point d’eau au troisième rang est à proximité de la route 293, soit le dernier secteur de la municipalité non desservi par une borne fontaine. «De cette façon la couverture incendie sera de 100 % pour notre territoire de 93 km carrés», se réjouit le directeur général.

Une somme de 12 000 $ a été budgétée pour ce chantier. Cependant, M. Larrivée partage que les couts risquent d’être moindres puisque moins de travaux d’excavation seront effectués. En effet, un cours d’eau existe déjà à l’endroit prisé, facilitant le travail à réaliser.