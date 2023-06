Dossier de la traverse : plusieurs réactions des acteurs touristiques et économiques

La décision du gouvernement du Québec de mandater la Société des traversiers du Québec (STQ) afin d’effectuer des études complémentaires en regard du projet de lien fluvial entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix a suscité son lot de réactions dans la région les 21 et 22 juin.

Dans les heures suivant l’annonce officielle de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, et de la député de Témiscouata-Rivière-du-Loup, Amélie Dionne, la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, Tourisme Rivière-du-Loup et Tourisme Bas-Saint-Laurent, ont tour à tout émis une communication de presse à ce sujet, eux qui suivent avec grand intérêt les développements dans ce dossier.

Sans grande surprise, les organismes touristiques ont chacun manifesté leur appui à ce qui a été annoncé. «Il est important d’évaluer toutes les composantes du projet et d’avoir l’ensemble du portrait avant de prendre la meilleure décision possible. Nous avons été parties prenantes des consultations de la Société des traversiers du Québec et nous continuons d’offrir notre appui à l’ensemble des intervenants dans le dossier» , a indiqué le président-directeur général, Pierre Levesque.

«Malgré l’attente d’un dénouement positif dans ce dossier, nous tenons à souligner que nous appuyons la décision de la vice-première ministre et ministre des Transports, Geneviève Guilbault, et la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata et adjointe gouvernementale à la ministre du Tourisme, Amélie Dionne, de poursuivre l’analyse du dossier afin qu’il soit le plus complet possible», ont déclaré conjointement les co-présidents de Tourisme Rivière-du-Loup, Charles Pomerleau et Marc-Antoine Côté.

Les deux hommes d’affaires ne cachent pas qu’ils auraient aimé avoir des réponses aujourd’hui, mais ils se disent satisfaits de la décision. «Clairement, nous avons tous la volonté de trouver des solutions pour maintenir la traverse à Rivière-du-Loup. De plus, nous demeurons disponibles pour collaborer avec eux dans les prochains mois.»

UN REPORT REGRETTÉ

Enfin, la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup a été plus critique, regrettant le délai engendré par ce report. Bien qu’elle comprenne que différents éléments et enjeux doivent être analysés, elle estime qu’il contribue à perpétuer une incertitude économique grandissante au sein du milieu des affaires.

Active dans ce dossier depuis le début des pourparlers, la Chambre de commerce a créé un comité de travail formé d’entrepreneurs de la région afin de multiplier les représentations auprès des instances gouvernementales concernées dans l’objectif premier de faire valoir toute la pertinence et la nécessité du maintien des activités de la Traverse au quai de Rivière-du-Loup.

«Nous demeurerons plus que jamais vigilants devant l’importance économique de ce dossier prioritaire», a soutenu la présidente-directrice générale, Claudette Migneault.