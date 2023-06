Freiner la propagation des espèces aquatiques envahissantes

Du 22 au 25 juin, une équipe de Pêches et Océans Canada se rendra au lac Témiscouata pour sensibiliser les propriétaires d’embarcation de plaisance aux espèces aquatiques envahissantes (EAE). Ils feront entre autres la démonstration des bonnes pratiques en matière de nettoyage des embarcations à l’aide d’une station de lavage mobile.

L’objectif de l’équipe est d’informer les plaisanciers sur les méthodes les plus efficaces pour lutter contre les EAE dans les cours d'eau. Ces dernières sont des espèces qui ont été introduites dans des environnements où elles ne sont pas naturellement présentes. Elles ont la capacité de croître rapidement, de supplanter d'autres espèces et même de modifier des habitats qui ne leur étaient pas destinés. Après la perte d'habitat, elles représentent la deuxième plus grande menace pour la diversité des écosystèmes de la planète. Elles perturbent également les activités récréatives, telles que la pêche, la baignade et la navigation de plaisance.

Les EAE peuvent s'attacher aux bateaux de plaisance et aux équipements nautiques. Les propriétaires d’embarcation de plaisance jouent un rôle important pour prévenir leur propagation. Pêches et Océans Canada recommande de laver l'équipement avec de l'eau, idéalement de l’eau chaude sous pression; de vider l'eau du moteur, de la cale et des viviers sur la terre ferme et loin des plans d’eau, puis de sécher complètement l'équipement avant d'entrer dans un autre plan d'eau.

Témoin d’une EAE? Il est conseillé de prendre des photos, de noter l’endroit exact (coordonnées GPS) avec le nombre d’individus (si possible) et la date de l’observation, puis d’envoyer le tout à : DFO.QUEA[email protected] ou d’appeler au 1 877-722-4828

Les plaisanciers souhaitant apprendre à bien laver leur embarcation nautique peuvent se rendre au parc Clair-Soleil près de l’agora à Témiscouata-sur-le-Lac (secteur Cabano) le vendredi 23 juin de 12 h à 18 h, le samedi 24 juin de 5 h à 11 h et de 13 h à 18 h et le dimanche 25 juin de 7 h à 18 h

Les 22 et 23 juin, les agents des pêches seront également présents à bord de leur embarcation afin de sensibiliser les plaisanciers directement sur le lac.