Des commémorations pour le centenaire du Grand Feu de Saint-Honoré-de-Témiscouata

Il y a cent ans, un important incendie ravageait la municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata. Toute la population de la région est invitée à se souvenir de son histoire, grâce à la publication d’une synthèse historique, «1923 : l’année du Grand feu – Saint-Honoré-de-Témiscouata», à la diffusion d’un balado du même nom et à l’inauguration d’une station d’interprétation.

Le lancement des commémorations aura lieu le jeudi 29 juin prochain au parc du 150e, et ce, dès 17 h. Pour en savoir plus, il est possible de suivre la page Facebook Centenaire du grand feu de 1923 – Saint-Honoré.

C’est un feu d’abatis à Saint-Modeste qui serait à l’origine du drame. Après avoir ravagé le village de Whitworth (près du lac Saint-François à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup), les flammes se sont rendues jusqu’à Saint-Honoré-de-Témiscouata. De nombreuses familles ont vu leur maison ou les bâtiments de leur ferme s’envoler en fumée, souvent le travail d’une vie. De nombreux moulins à scie et une grande étendue de forêt ont été rasés, mettant sérieusement à mal l’économie du village. Heureusement, personne n’a péri dans l’incendie et le cœur du village a été épargné.

Selon le comité bénévole organisateur, «nous devons être fiers de la résilience de nos ancêtres, qui se sont relevé les manches et qui ont fait que notre communauté est toujours bien enracinée».

Bien qu’aucun témoin oculaire de la catastrophe ne vive toujours, plusieurs citoyens et citoyennes de Saint-Honoré ont entendu les histoires de proches qui ont vécu le grand feu et qui en sont restés marqués. De nombreux témoignages ont été recueillis afin de conserver cette mémoire. Ceux-ci ont fait l’objet du balado historique «1923 : l’année du Grand feu – Saint-Honoré-de-Témiscouata». Ce documentaire audio sera disponible sur les plateformes Vimeo et Youtube à partir du 29 juin 2023.

Un monument et un panneau d’interprétation seront installés de façon permanente.

Les personnes intéressées peuvent aussi se procurer le livre 1923 : l’année du Grand feu – Saint-Honoré-de-Témiscouata. Les points de vente sont énumérés sur la page Facebook du comité.

Rééditées pour financer les activités de commémoration, des copies du livre souvenir du 100e anniversaire de la paroisse de Saint-Honoré sont aussi encore disponibles auprès des membres du comité, au Marché N. Bourgoin et au salon de coiffure Coup d’Éclat.

Le comité bénévole tient à remercier les partenaires suivants : la Municipalité de Saint-Honoré-de- Témiscouata, la MRC de Témiscouata et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Il a également pu compter sur l’aide précieuse de la Société d’archives du Témiscouata et sur la collaboration du Diocèse de Rimouski dans ses recherches.