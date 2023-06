Une saison estivale enlevante à Rivière-du-Loup

La programmation estivale de la Ville de Rivière-du-Loup est lancée et promet aux citoyens une saison que l’on présente comme enlevante et bonifiée pour le 350e anniversaire. Des spectacles familiaux aux animations sportives et culturelles, pas moins d’une centaine de rendez-vous sont proposés tout au long de l’été.

La programmation 2023 offre des événements presque chaque jour de la semaine. Les lundis, les passionnés d’entraînement sont invités à bouger en plein air au parc du Campus-et-de-la-Cité, du 3 au 17 juillet et du 7 au 21 août, à 18 h 30.

Puis, les toujours très achalandés mardis Famille reprennent du service au théâtre de la Goélette à compter du 4 juillet, à 19 h. Magie, cirque, musique et théâtre seront à l’honneur afin de marquer l’imaginaire de tous. En cas de pluie, les spectacles sont présentés à l’intérieur, où la capacité maximale de la salle est de 200 personnes.

Cette année marque par ailleurs le retour des mercredis On danse dans la rue, pour le plus grand plaisir des nostalgiques de ce grand succès prépandémie. Le temps de quelques heures, on déroule le tapis de danse sur la rue du Rocher et les voitures font place aux danseurs et valseurs. À compter du 12 juillet de 19 h à 21 h, annulé en cas de pluie.

Pas moins de cinq films prendront l’affiche des cinémas en plein air présentés par Berger, à compter du mercredi 5 juillet, 20 h. Les participants sont invités à apporter chaises, grignotines et doudous, pour entre autres visionner Coco ferme et Buzz l’Éclair. La saison se clôturera en beauté le 2 août avec une grande fête au parc du Campus-et-de-la-Cité, où jeux gonflables, maquillage, animation de foule, collation surprise et plus encore attendront les familles, avant la présentation du mégasuccès du printemps, Super Mario Bros.

Les jeudis musicaux du parc Blais permettront à nouveau cette année aux citoyens de venir se détendre ou dîner, tout en découvrant des artistes d’ici ou d’ailleurs. L’activité s’amorce dès le 13 juillet, à 12 h.

Légère pause le vendredi pour reprendre son souffle, avant d’entamer la Tournée des parcs en animation les samedis 8 juillet, 22 juillet et 12 août, respectivement aux parcs des Balancines, des Princes et du Campus-et-de-la-Cité. Jeux gonflables, maquillage, yoga famille et animation seront notamment offerts, de 10 h 30 à 15 h 30. Un BBQ sera aussi disponible pour ceux qui souhaiteraient faire cuire des mets qu’ils auront apportés. La saucette dans les jeux d’eau sera également de mise, si la température le permet.

Moment phare de l’été, la grande fête familiale du 350e anniversaire viendra apporter une touche finale en point d’exclamation à la programmation le 26 août, de 10 h à 22 h. Les citoyens sont invités à réserver leur date, les détails seront bientôt dévoilés.

50 ANS ET PLUS

Du côté des 50 ans et plus, outre les activités précédemment nommées, le club de marche, les entr’aînés et les Café-Ludo se poursuivront tout l’été. Question de garder la forme, des séances de yoga s’ajouteront les mercredis à compter du 28 juin au parc du Campus-et-de-la-Cité. Un atelier de création d’une toile collective du 350e aura aussi lieu le 24 août au parc Blais. Guidés par une artiste, les participants pourront ajouter de la couleur à une photo d’époque, en vue d’afficher l’œuvre lors de la grande fête familiale.

Pour découvrir la programmation complète, incluant entre autres les Jeudis Shows présentés par Rivière-du-Loup en spectacles, ainsi que des activités, expositions ou spectacles au Café culturel de la Pointe, au Manoir Fraser ou au Musée du Bas-Saint-Laurent, rendez-vous au VilleRDL.ca/activites.