iPêche : une nouvelle application mobile gratuite pour identifier les poissons du Québec

Le gouvernement du Québec a lancé une nouvelle application mobile gratuite pour faciliter l'identification des différentes espèces de poissons qui fréquentent les plans d'eau douce du Québec et celles de certaines espèces exotiques susceptibles d'être observées sur le territoire québécois.

Destinée aux amateurs de pêche et d'activités de plein air, aux naturalistes et à la population en général, l'application permet d'identifier rapidement 125 espèces de poissons d'eau douce susceptibles d'être pêchées au Québec.

iPêche donne également accès à des informations sur les caractéristiques physiques et biologiques de l'espèce de poisson identifiée, son aire de répartition, son intérêt pour la pêche sportive et la liste des espèces similaires. Elle offre aussi d'autres fonctionnalités, comme : un carnet de pêche permettant de conserver les renseignements sur les captures; un outil pour signaler ses captures, de façon volontaire, confidentielle et anonyme à des fins de recherche sur la faune et des notifications pour obtenir des nouvelles concernant les modifications réglementaires et d'autres actualités concernant la pêche.

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DES PÊCHEURS



iPêche est une application conviviale et facile à utiliser. Il suffit de prendre une photo du poisson à identifier. L'application analyse ensuite la photo, à l'aide de l'intelligence artificielle (IA), et propose trois résultats plausibles, selon un pourcentage de correspondance.

L'application est disponible pour téléchargement sur les téléphones iPhone et Android. Une fois téléchargée, elle fonctionne même lorsque le réseau Internet n'est pas disponible. L'utilisateur peut donc y accéder en tout temps à partir de son appareil mobile, peu importe où se trouve son lieu de pêche.