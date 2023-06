Croissance des investissements de Centraide au Bas-Saint-Laurent

Centraide Bas-Saint-Laurent a annoncé ce 15 juin un investissement de 1 040 439 $ dans 50 organismes et projets communautaires du Bas-Saint-Laurent. Il s’agit d’un montant historique qui franchit pour la première fois le cap du 1 M$.

Centraide a annoncé son soutien aux communautés lors de son événement Notre impact Centraide 2023 au Camp Richelieu qui réunissait plusieurs acteurs clé agissant sur le terrain. L’organisme est d’autant plus fier de connaître une croissance de 35 % de ses investissements au sein de la communauté depuis les cinq dernières années grâce à la force de mobilisation de milliers de donateurs et d’organisations partenaires.

«Transformer une communauté, ça ne se fait pas tout seul. On est des milliers à faire tourner la roue de l’entraide en mettant notre énergie et notre cœur au service des autres pour bâtir une société plus juste et plus équitable», a indiqué Akotchayé Lawin-Ore, directeur régional et développement philanthropique de l’organisation. L’instabilité économique de la dernière année a d’ailleurs ébranlé bon nombre de personnes vivant en situation de vulnérabilité.

Par exemple, au Bas-Saint-Laurent, la hausse du prix des logements augmente la pression économique et fait accroître les inégalités sociales tout comme l’itinérance. La santé mentale des Bas-Laurentiens est d’ailleurs de plus en plus préoccupante en raison de l’accès limité aux services et l’isolement social et géographique.

«Malgré toutes ces turbulences, le réseau communautaire est présent plus que jamais, bien ancré dans sa communauté. Il tient le coup grâce au soutien collectif qu’on lui apporte», a ajouté Isabelle Genest, présidente-directrice générale de l’organisme. Centraide Bas-Saint-Laurent a d’ailleurs accueilli cette année cinq nouveaux organismes au sein de son réseau.