Pas moins de 401 motos rassemblées à Trois-Pistoles

De nombreux amateurs de moto se sont finalement donné rendez-vous à Trois-Pistoles, le 11 juin, dans le cadre d’un grand rassemblement. Pas moins de 401 engins ont été dénombrés dimanche matin. Des passionnés de partout dans les Basques, mais aussi de Matane, de Rimouski, du Témiscouata, de Rivière-du-Loup et d'aussi loin que Charlevoix s’y sont réunis.

Une présence qui ne s'est pas limitée au nombre, mais à la générosité des motocyclistes. Car si le bilan final de l'argent amassé pour l’entretien de l’église n'est pas complété, Christine Dubé, membre du comité organisateur du rassemblement, a néanmoins confirmé que la quête lors de la messe a permis d'amasser 2 274,80 $. «L'église était bondée», confirme-t-elle.

Les motocyclistes étaient invités à se présenter dans le stationnement de l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles vers 8 h 30. Café et biscuits leur étaient alors offerts. Le stationnement était rempli et aux dires des participants, il y régnait une atmosphère propice à la rencontre et aux échanges entre passionnés.

Une messe rythmée, menée par Madone Cimon, a donné le ton avec la participation de Geneviève Roussel, de 6 musiciens et de 30 choristes. Et c’est sans oublier la traditionnelle bénédiction des motos. «Nous n'avons eu que des commentaires positifs, les gens étaient heureux. Au niveau de la participation, c'était extraordinaire, et c'est ce qui me touche le plus», poursuit Mme Dubé.

Cette dernière s'est même étonnée de voir un grand nombre de motocyclistes demeurer jusqu'au milieu de l'après-midi. «Ils venaient au service de bar et hotdog et tenaient à nous donner un pourboire, ils voulaient participer», ajoute-t-elle.

Toutes les sommes amassées dimanche serviront pour l'entretien de l'église. Christine Dubé insiste sur ce point, il n'est pas question ici de restauration, mais d'entretien. «Il faut l'entretenir avant de la restaurer, même si la restauration est au menu. Avec raison, les Pistolois sont fiers de leur église, mais ils doivent réaliser qu'elle a besoin d'amour».

L’activité souhaitait entamer la saison touristique de façon conviviale tout en amassant du même coup des fonds pour l'entretien de l'église Notre-Dame-des-Neiges. Les organisateurs peuvent dire mission accomplie.