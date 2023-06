Le GREB brille lors du 22e Symposium de PROTEO

Le Groupe de recherche en environnement et biotechnologie (GREB) du Cégep de Rivière-du-Loup a fait sensation lors du 22e symposium de PROTEO, qui s'est tenu le 12 mai dernier à l'Université Laval. Les présentations des travaux de recherche de deux de ses membres ont été saluées pour leur excellence.

Zaineb Dhaouefi, stagiaire postdoctoral au GREB, a reçu le prix de la meilleure présentation dans la catégorie affiche. Son projet novateur sur la gestion des plantes exotiques par biométhanisation a suscité l'admiration du jury. Cette étude prometteuse explore la biotransformation d'une matière résiduelle problématique au Québec et au Canada en vue de produire de l'énergie.

Pour sa part, Ramy Iggui, étudiant de première année en Sciences de la nature au Cégep de Rivière-du-Loup également impliqué dans le GREB, a fait une apparition remarquée en présentant son projet sur la dégradation biologique des plastiques. Il est le seul étudiant de niveau collégial à avoir partagé la scène avec des chercheurs à la maitrise et au doctorat, ainsi que des stagiaires postdoctoraux issus de différentes universités canadiennes. Sa participation et sa présentation ont été chaleureusement accueillies par le jury composé de professeurs-chercheurs universitaires et des membres de PROTEO. Le jury a d'ailleurs tenu à souligner auprès du professeur-chercheur principal du GREB, monsieur Habib Horchani, la qualité exceptionnelle de la présentation et le potentiel de l'étudiant.

Le Groupe de recherche en environnement et biotechnologie du Cégep se consacre à plusieurs initiatives de grande envergure, telles que le biorecyclage des plastiques par voie enzymatique, le développement de biofertilisants innovants pour l'horticulture et l'agriculture, la création de bioprocédés novateurs pour le traitement des eaux, ainsi que l'élaboration d'un procédé de gestion des résidus de plantes exotiques envahissantes par biotransformation.