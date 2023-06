Prendre le temps de vivre le Bas-Saint-Laurent

Marcher dans les sentiers des parcs de la région, sentir le vent sur sa peau près des grèves, respirer l’odeur du Fleuve Saint-Laurent. C’est ce qu’offre Tourisme Bas-Saint-Laurent cet été : prendre le temps de vivre le territoire du Bas-du-Fleuve tout en découvrant les activités culturelles et les saveurs locales de la région.

À l’arrivée de l’été et des vacances estivales, Tourisme Bas-Saint-Laurent met pleins feux sur les attraits touristiques bas-laurentiens. Avec une augmentation de l’achalandage, l’an dernier où les établissements d’hébergement ont connu une hausse de 7,4 % d’occupation, pour une moyenne de 72,6%, l’organisation s’attend à une tout aussi belle saison estivale pour 2023.

«La pandémie a vraiment révélé aux Québécois le besoin de prendre le temps de vivre», a souligné le président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Lévesque. Les vacanciers désirent changer d’air, profiter de la vie, effectuer des activités qu’ils ne font pas quotidiennement.

La région attire, et ce n’est pas pour rien : les paysages à couper le souffle et ses couchers de soleil en font sa renommée. Le Bas-Saint-Laurent se trouve parmi les quatre destinations les plus prisées dans la province. «On dit que le Québec est accueillant, mais on rapporte que le Bas-Saint-Laurent c’est l’accueillant des accueillants», indique M. Lévesque. Il soutient que les résidents vendent le mode de vie du Bas-du-Fleuve aux touristes qui sont rapidement charmés par le calme et la tranquillité d’esprit des grands espaces de la région.

Tourisme Bas-Saint-Laurent a réuni les entités travaillant autour du tourisme dans la région, ce 14 juin à l’Auberge du Portage pour le lancement de la saison estivale de tourisme 2023. Plus d’une trentaine d’attraits touristiques et de 480 entreprises en sociotourisme sont à découvrir sur tout le territoire. Découvrez les différents attraits à visiter au KRTB.

TOURISME LES BASQUES

Dans les Basques, cette année, Tourisme Les Basques a misé sur les activités en nature. Les citoyens et touristes sont invités à fouler le sentier national qui longe la rivière Trois-Pistoles. Les visiteurs peuvent aussi effectuer l’ascension de la Route Verte pour découvrir les nombreux points de vue, dont le belvédère Beaulieu qui offre une vue incomparable sur le Saint-Laurent.

L’incontournable qui doit absolument être inscrit sur la liste des touristes, selon la conseillère en communication et en promotion touristique à la MRC et au CLD des Basques, Mélanie Paquet, est l’Île aux Basques, un véritable refuge pour les oiseaux migrateurs. «Il ne faut pas passer à côté. L’île c’est magique! On dirait que le tout le stress tombe dès que tu mets les pieds dessus», confie Mme Paquet.

TOURISME TÉMISCOUATA

Aucun doute, au Témiscouata, le joyau est le lac Témiscouata. Mis en valeur avec son parc national qui fête ses 10 ans, Claudine Boucher conseillère en communication et promotion touristique à la MRC de Témiscouata, évoque d’emblée qu’il faut absolument découvrir ce lieu magnifique. Bordant le lac, le parc regorge de trésors à découvrir, littéralement. Il se démarque, notamment, par ses fouilles archéologiques.

Les amateurs de vélo ont aussi la chance de rouler sur la boucle de 24 kilomètres du sentier du Petit Témis situé dans la région. Entre Cabano et Dégelis, les cyclistes pourront traverser deux fois le lacs à l’aide de deux navettes.

Du côté culturel, Mme Boucher indique qu’un détour doit être prévu au Fort Ingall situé à Témiscouata-sur-le-Lac, à Aster sis à Saint-Louis-du-Ha! Ha!, puis à la Vieille gare de Rivière-Bleue.

TOURISME RIVIÈRE-DU-LOUP

Pour une deuxième année, Tourisme Rivière-du-Loup réitère son concept de circuit gourmand qui a fait sensation l’an dernier. Élyane Coté, directrice adjointe de l’organisation, assure que ce nouvel itinéraire amènera les participants complètement ailleurs avec de nouveaux arrêts et produits à découvrir. Le premier endroit à découvrir sera le Parc côtier Kiskotuk où pourront être dégustés des produits boréaux. Une halte découverte sera effectuée à Saint-Arsène avant de se rendre à la microbrasserie St-HuBière à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup.

Encore une fois la ville de Rivière-du-Loup sera festive tout l’été avec le retour de la LAFestive, les spectacles tout l’été organisés par Tout Culture Rivière-du-Loup et la Fête nationale prévue par Espace centre-ville. Les festivités commenceront d’ailleurs avec la première tenue du Musique Fest du 15 au 17 juin dans le stationnement du centre Premier Tech. «Ça amène un vent de fraicheur, une nouveauté», estime Mme Côté, expliquant que cet évènement vient prolonger la saison estivale qui n’est pas encore tout à fait débutée.

TOURISME KAMOURASKA

Le champignon est à l’honneur sur le territoire du Kamouraska. Toursime Kamouraska se démarque par son offre en mycotourisme. Le restaurant Coté Est de Kamouraska offre un forfatit aventure gastronomique mycologique Le MycoMigrateur. Du 9 juillet au 10 septembre, des excursions guidées de découvertes et d’initiation aux champignons forestiers auront lieu à Saint-Bruno-de-Kamouraska par La Vie est Mush. En septembre, le Mois du champignon et le Festival des champignons forestiers du Kamouraska seront de retour. L’exposition MYCÉLIUM, le champignon démystifié sera aussi présenté à La Pocatière au Musée québécois de l’Agriculture et de l’alimentation.

Pour découvrir tous les attraits des régions et ne manquer aucun évènement, il faut se rendre sur le site web de Tourisme Bas-Saint-Laurent sous l’onglet «Quoi faire».