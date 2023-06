141 957 $ pour la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup 

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a annoncé avoir amassé la somme impressionnante de 141 957,50 $ lors de son activité Golf en santé Hôtel Levesque tenu le vendredi 9 juin sur le terrain du Club de golf de Rivière-du-Loup. Un très beau succès.

Pas moins de 144 joueurs se sont affrontés lors du tournoi amical organisé en journée. Celui-ci a été suivi d’un souper-bénéfice avec encans, présenté par Aliments Asta, à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup.

Sur les réseaux sociaux, la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup s’est réjoui d’une belle et grande réussite. «Wow! Quelle belle journée et soirée que nous avons eu le 9 juin dernier!», peut-on lire sur sa page Facebook.

«Nous tenons à remercier tous nos invités, bénévoles, donateurs, partenaires, commanditaires et collaborateurs, c'est grâce à chacun d'entre vous que nous pouvons dire mission accompli.»

L'argent permettra l’acquisition de plusieurs équipements et la réalisation de projets de santé qui permettront notamment de diminuer les listes d’attente, d’offrir et développer des soins de santé à proximité, d’améliorer la vitesse d'exécution, l’efficacité et la prise en charge du patient, d’attirer des nouveaux professionnels de la santé et stimuler la rétention de ceux en place.

En plus d’améliorer et faciliter le travail du personnel sur le plancher, la somme amassée permettra de procurer du mieux-être à l'usager et à ses proches, de diminuer le stress vécu par l'usager et ses proches et par le fait même d’augmenter les chances de guérison.

La présidence d’honneur de l’édition 2023 était assurée par Stéphanie Bax de Keating, Nicolas Bax de Keating et Karina Thériault, la nouvelle équipe de Services financiers Richard April et associés. En mars, ils s’étaient dit très fiers de se joindre à la Fondation «afin de permettre aux employés de la santé de Rivière-du-Loup de mieux s’équiper pour continuer à offrir un service d’exception».

En 2022, malgré l’annulation du tournoi de golf en raison des mauvaises conditions météorologiques, plus de 220 convives s’étaient déplacés pour la santé la communauté, permettant de récolter 136 265 $.

Bonifier les soins et les services de santé dans la région afin d’améliorer la santé et le bien-être des usagers est au cœur de la mission de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup. Des efforts sont déployés annuellement afin de donner à la population les meilleures chances de guérison. La générosité des citoyens, qui s’unissent à la Fondation, fait une réelle différence à ce niveau.

Les dons sont acceptés en tout temps en se rendant au santerdl.ca.