Mesures de sécurité accrues pour la protection du lac Témiscouata

Malgré la menace que fait peser la découverte de moules zébrées au lac Témiscouata, le tournoi de pêche provincial se tiendra comme prévu les 24 et 25 juin prochain à Témiscouata-sur-le-Lac.

Depuis maintenant sept ans, les embarcations sont lavées par l’équipe de l’organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean lors de la mise à l’eau, et cette année n’y fera pas exception. Des mesures supplémentaires de protection seront mises en application tout au long de la fin de semaine en raison de la découverte de la moule zébrée dans le lac Témiscouata.

Une station de lavage mobile à l’eau chaude du ministère de Pêches et Océans Canada sera installée au parc Clair Soleil pour laver toutes les embarcations au début et à la fin de l’événement. Une station de lavage mobile de l’OBV du fleuve Saint-Jean sera aussi installée au centre récréatif PGR.

Il sera possible de laver les embarcations gratuitement et un accompagnement sera offert afin de bien comprendre la procédure de lavage à effectuer, et ce, tant pour les participants du tournoi de pêche que les citoyens. Des membres de l’équipe du Parc national du Lac-Témiscouata et du ministère de Pêches et Océans Canada seront présents sur le territoire pour effectuer de la sensibilisation et faire compléter des sondages à des fins scientifiques.

STATIONS ET HORAIRE

Les stations de lavage conformes disponibles pendant la fin de semaine se trouveront au : Parc Clair Soleil de la rue Commerciale Nord à Témiscouata-sur-le-Lac; au Centre récréatif PGR situé au 201, rue Jacques-Dubé à Témiscouata-sur-le-Lac; au Camping municipal de Dégelis situé au 380, route 295 à Dégelis; et la marina de Saint-Juste-du-Lac située au 123, chemin du Lac à Saint-Juste-du-Lac.

Les stations de lavage mobiles au parc Clair Soleil et au centre récréatif PGR seront disponibles selon l’horaire suivant : le vendredi 23 juin, de midi à 18 h; le samedi 24 juin, de 5 h à 11 h et de 13 h à 18 h; et le dimanche 25 juin, de 7 h à 18 h.

Pour cette fin de semaine, l’ensemble des plaisanciers du lac Témiscouata, incluant tous les participants du tournoi de pêche, devront présenter la preuve du lavage de leur embarcation qui sera remise à chacune des quatre stations de lavage conformes dans le secteur pour accéder au lac. Des bénévoles seront présents sur le territoire pour effectuer la validation. Une plage horaire a d’ailleurs été prévue le vendredi en après-midi pour les stations de lavage mobiles, soit la veille de l’événement, pour limiter l’attente lors du tournoi de pêche.

Toutes ces mesures de prévention ont été mises en place afin d’assurer un bon contrôle des allées et venues sur le lac puisqu’il s’agit d’une année de transition avant la mise en place des stations de lavage et des guérites automatisées sur l’ensemble du territoire.