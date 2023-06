Les nouveaux feux de circulation en installation au coin St-Elzéar et St-Magloire

L’installation des nouveaux feux de circulation à l’angle des Saint-Magloire et Saint-Elzéar est amorcée et elle n’est pas passée inaperçue ce matin à Rivière-du-Loup. Leur mise en fonction n’est pas prévue pour les prochains jours, mais elle pourrait être effectuée d’ici Fête nationale, confirme l’administration municipale.

Vers 9 h, le 14 juin, les infrastructures elles-mêmes étaient bien en place, mais des équipes d’électriciens complétaient le travail.

Selon la Ville de Rivière-du-Loup, une phase de tests de programmation aura lieu avant que les feux puissent être mis en fonction officiellement. Si tout se déroule bien, cette étape pourrait être franchie autour du 24 juin.

Entre temps, rien ne changera au niveau de la circulation. Les automobilistes devront continuer de circuler en alternance après avoir effectué un arrêt obligatoire à l’intersection. Les têtes des feux seront également cachées pour éviter toute confusion.

Soulignons que les feux sont posés sur une installation temporaire. Leur installation permanente devrait être complétée à la fin de l’été.

«UN CHANGEMENT POSITIF»

La Ville de Rivière-du-Loup avait confirmé sa volonté d’installer des feux de circulation à cet endroit l’automne dernier. La nouvelle avait amené plusieurs citoyens à émettre des critiques et des préoccupations.

Il faut comprendre que des feux de circulation ont déjà été présents, à cette intersection, pendant plusieurs années. L’expérience n’avait pas été un grand succès, notamment puisque la séquence de lumières durait 80 secondes et était toujours la même, peu importe le trafic, les piétons en place et l’heure de la journée.

Or, la situation sera fort différente cette fois, assure la Ville, confirmant que le système utilisé n’est plus le même. La technologie d’aujourd’hui, beaucoup plus avancée, permet une «gestion intelligente» de la circulation en tenant compte de son flux, du nombre de voitures en attente et du débit dépendamment des heures.

Les feux seront notamment équipés d’un système à la fine pointe (lire caméras) pour «détecter» s’il y a plus ou moins de véhicules sur les différentes voies, ce qui pourra réduire le temps d’une phase, d’en sauter une ou encore de réduire le temps total de la séquence.

De plus, la phase de traversée des piétons sera sur appel seulement et permettra certains mouvements de véhicules qui ne mettent pas en danger les piétons. En effet, il y aura seulement un axe de traversée à la fois et non quatre où il faut que tous les véhicules soient à l’arrêt.

«L’installation de ces feux est une excellente nouvelle pour les usagers de la route et pour les piétons : il y aura un réel effet positif sur la circulation», a indiqué Pascal Tremblay, directeur des communications à la Ville de Rivière-du-Loup.

Il soutient que les feux de circulation permettront d’avoir une circulation semi-continue et éviteront de faire arrêter des véhicules dans l’axe le plus achalandé, nord-sud, pour faire passer des véhicules dans celui qui l’est moins. «Les données prouvent qu’à partir d’une certaine intensité de circulation, un arrêt obligatoire devient inefficace, surtout en présence d’un déséquilibre entre l’axe de circulation principal et le secondaire», a-t-il dit.

FEUX DE PRÉEMPTION

Bien qu’une équipe se soit penchée sur les problèmes de circulation engendrés à l’intersection depuis quelques années, l’installation des feux de circulation n’est pas non plus étrangère au prochain déménagement des pompiers du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup (SSIRDL) dans leur nouvelle caserne de la rue Témiscouata.

Les nouveaux feux seront d’ailleurs munis de feux de préemption qui donneront «priorité de passage» aux services d’urgence lors d’une intervention. La Ville y voit «un énorme gain» au niveau de la sécurité publique.

Un contrat gré à gré d’un peu moins de 52 500 $ a été octroyé à l’entreprise Orange Trafic pour l’acquisition des équipements.