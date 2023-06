Un vent de fraicheur dans les Basques

Le lancement de la saison touristique estivale de Tourisme les Basques s’est fait au Café Grains de folie ce mardi 13 juin, un attrait touristique qui a été rénové et agrandi au courant du printemps. Pour l’occasion, c’est près d’une trentaine de membres qui se sont déplacés pour venir présenter leurs offres de services, leurs nouveautés et leurs coups de cœur.

Mélanie Paquet, conseillère en développement touristique au CLD des Basques, a présenté la nouvelle mouture du guide touristique des Basques. Ce dernier s’est vu doublé de volume puisque chaque attrait y est présenté avec un texte et une photo. De plus, plusieurs nouvelles sections ont été ajoutées dont une complète sur les attraits du Sentier national.

Une section sur les lieux de pique-nique vient aussi faire un clin d’œil à la carte notregardemanger.ca pour augmenter le plaisir de savourer des produits locaux. Enfin, la carte touristique des Basques a été insérée à l’intérieur du guide pour permettre à tous les visiteurs de

bien visualiser les attraits et services disponibles dans la MRC.

Autre nouveauté annoncée lors du lancement : une nouvelle préposée à l’information touristique «volante» aura comme tâche de se promener sur le territoire et d’aller à la rencontre des touristes directement sur les lieux touristiques. Tout l’été, Nathalie Rioux circulera avec un petit sac à dos identifié pour l’information touristique et pourra répondre aux questions des visiteurs et leur remettre les guides touristiques des Basques et de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Enfin, un projet de réfection de la halte touristique et du Bureau d’information touristique a été entrepris avec la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges depuis le printemps. Afin de mieux accueillir les visiteurs qui arrêtent à la halte routière, le bloc sanitaire a été refait et deux toilettes ont été construites dans le bâtiment d’information touristique. Celles-ci sont accessibles à l’extérieure 24 heures/24. Dix nouvelles tables à pique-nique ont été ajoutées sur le terrain et un nouvel aménagement paysager sera réalisé d’ici la fin du mois de juin. Un jeu pour les enfants sera également installé au début de l’été pour permettre à ceux-ci de se dégourdir les jambes après de longues heures passées dans l’auto.

DE NOUVEAUX ATTRAITS

Amateurs de bonne chère, voici les incontournables de la MRC : Pico Cidre Bas-Laurentien, une cidrerie dans les Basques; Le Caveau des Trois-Pistoles et son nouvel espace de terrasse; pour une boisson sans alcool, Les Chants du Fleuve Kambucha offrent une nouvelle saveur sur le marché : le kombucha houblon aromatique; Les Abeilles du Faubourg, situé à Saint-Éloi, propose du miel artisanal et une gamme de produits variés; et c’est sans compter sur la Boucherie Centre-Ville, la Poissonnerie Centre-Ville, la Poissonnerie Verseau II et les deux épiceries COOP IGA et Metro. Et pour les dents sucrées, la Confiserie des Basques propose un éventail de confiseries et de bonbons qui feront revivre les plus tendres souvenirs d’enfance.

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

Besoin d’évasion ? Des randonnées en véhicule tout terrain seront offertes par un guide certifié de l’entreprise Hôtel La Libertad. Sophie Lavoie, de l’entreprise Lavoie du Cheval, invite le sintéressés à aller vivre un moment unique avec ses chevaux, sur le 2e rang Est, à Notre-Dame-des-Neiges lors d’ateliers de ressourcement équestre. La COOP de Kayak des Iles, en plus des sorties en kayak de mer, offrira quelques sorties en rabaska au courant de l’été.

L’OFFRE CULTURELLE DANS LES BASQUES

Plusieurs nouveaux attraits ont vu le jour au courant de l’hiver et du printemps. L’artiste Géraldine Laurendeau invite la population dans son univers de création : La Shop à Dgé à Saint-Simon. C’est un retour fort attendu pour l’ouverture de la Galerie d’art ParAilleur de l’artiste Charles-Étienne Monat, situé en face de l’église, à Saint-Mathieu-de-Rioux. Une nouvelle boutique a vu le jour ce printemps à Trois-Pistoles, la boutique Mouton Noir lainerie. Incontournable à Trois-Pistoles, la Maison du Notaire propose une programmation d’ateliers artistiques et de visites guidées originales au courant de l’été.

SPECTACLES ET FESTIVALS

Le Grand Tour Vélo Québec a choisi Trois-Pistoles comme lieu de départ le mercredi 5 juillet au matin. C’est près de 1 100 cyclistes qui partiront de la ville pour y revenir, le 10 juillet en après-midi, afin de terminer leur périple. Ensuite, les Jeux du Québec attireront des familles à Saint-Mathieu-de-Rioux pour les épreuves de la natation en eau libre et le triathlon du 22 au 25 juillet. Enfin, le Triathlon Mont-Saint-Mathieu, qui attire environ 350 participants, aura lieu le 20 aout.

LES INCONTOURNABLES

Bien sûr, les activités phares des Basques demeurent des incontournables à faire durant ses vacances : les excursions guidées de l’Ile aux Basques, les sorties en kayak de mer du coucher du soleil et ascension de la Route verte vers le Belvédère Beaulieu, les randonnées sur le Sentier national et les pique-niques sur les grèves, proposerons différents points de vue du fleuve Saint-Laurent.

Pour commander le guide touristique et pour s’informer des activités et nouveautés qui se passent dans la région, il faut visiter le site internet: www.tourismelesbasques.com et suivre la page Facebook.