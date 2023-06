Adoption d’un règlement d’emprunt de 8,3 M $ pour l’eau potable et les égouts

La municipalité d’Auclair travaille sur le projet d’une nouvelle patinoire depuis plus d’un an. Après les résultats d’un appel d’offres qui doublait les couts des travaux, les élus municipaux se sont retroussé les manches et ont trouvé des solutions afin de réaliser le projet à un prix jugé raisonnable. Au début du projet, une firme a estimé le ...