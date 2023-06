Programmes d’aide de Tourisme BSL : 500 000 $ accordés et plus de 4 M$ investis 

Tourisme Bas-Saint-Laurent dispose de deux programmes d’aide financière non remboursable qui lui permettent d’accompagner et de soutenir des projets touristiques visant à consolider, structurer et bonifier l’offre touristique bas-laurentienne.

Au cours de la dernière année, 18 projets au total ont été soutenus dans le cadre de l’Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) ainsi que du Programme d’optimisation des partenariats en tourisme (POPIR). La somme totale accordée est de 497 113 $, générant des investissements totaux de 4 027 005 $ dans le milieu.

«Depuis le lancement de l’EPRTNT à l’automne 2022, nos conseillers ont répondu à plus d’une centaine de demandes d’information et d’accompagnement» indique Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent. «Pour continuer d’être une destination attractive et compétitive, il est plus que jamais nécessaire d’innover. Cet intérêt envers nos programmes démontre que nos organisations et nos entreprises sont engagées dans le développement touristique de notre région. Je tiens à les féliciter pour leur audace, leur créativité et leur ténacité!» ajoute-t-il.

Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme

Une nouvelle enveloppe de 3,7 M$ est disponible sur 3 ans, soit 2,2 M$ provenant du ministère du Tourisme et 1,5 M$ provenant de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Ce programme appuie la réalisation de projets de développement de l’offre touristique régionale et comporte 6 catégories : attraits, activités et équipement; études et services-conseils; festivals et événements; hébergement; numérique; structuration de l’offre.

Pour l’année financière 2022-2023, 6 projets ont été soutenus jusqu’à présent pour un total de 439 409 $ représentant des investissements totaux de 3 315 208 $.

Plus précisément, 4 projets dans les catégories attraits et hébergement pour un total de 415 828 $, représentant des investissements totaux de 3 262 505 $ de même que 2 projets dans la catégorie numérique pour un total de 23 581$ représentant des investissements totaux de 52 703 $.

Parmi les projets soutenus, il y a par exemple ceux du Motel Cartier (installation de serrures RFID et d’une borne d’accueil) et de la Corporation de développement économique et touristique de L’Isle-Verte (ajout d’une plateforme transactionnelle au site Web) pour 16 575 $ et 7 006 $.

Programme d’optimisation de partenariats et d’initiatives régionales

Ce fonds a été créé par Tourisme Bas-Saint-Laurent afin de favoriser le développement d’initiatives régionales touristiques. Il comporte 6 catégories : POPIR -Attraits; POPIR-Tour; POPIR-Gourmand; POPIR-Net; POPIR-Festif. Ce programme finance aussi des initiatives durables en partenariat avec le Fonds Écoleader dans le but de soutenir les entreprises touristiques dans l’implantation de pratiques d’affaires écoresponsables et de te technologies propres.

Pour l’année financière 2022-2023, 12 projets ont été soutenus jusqu’à présent dans le programme POPIR pour un total de 57 704 $ représentant des investissements totaux de 711 797 $.

Plusieurs milliers de dollars ont notamment été octroyés pour les projets de Patrimoine et culture du Portage, du Show festif RDL, de la Société Provencher, de la Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata, de la SADC de Témiscouata, d'Aster et de l’hydromellerie St-Paul-de-la-Croix.