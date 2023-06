Tourisme Kamouraska dresse un bilan positif de l’année 2022

Alors que l’on s’apprête à accueillir les premiers visiteurs pour la saison estivale, Tourisme Kamouraska dresse un bilan positif de celle de 2022 qui a permis de maintenir l’achalandage de l’année précédente.

L’organisme tenait son assemblée générale annuelle le 11 mai dernier à Saint-Pascal. Lors de la présentation du bilan de la saison, il a été dévoilé qu’au total, 32 917 visiteurs ont franchi les portes de la Maison du Kamouraska du 3 juin au 10 octobre 2022, comparativement à 33 409 en 2021. Comme l’a souligné le président de Tourisme Kamouraska, Gervais Darisse, cette baisse peut être due en partie à la fermeture de la sortie 439 de l’autoroute 20 en direction ouest en tout début de saison.

Cependant, considérant que tous les visiteurs ne s’arrêtent pas nécessairement à la Maison du Kamouraska, on peut dire qu’ils ont été aussi nombreux que l’an dernier « à découvrir ou à redécouvrir nos musées et galeries d’art, à savourer nos produits de terroir, à parcourir nos sentiers pédestres, à gravir nos montagnes ou à admirer nos couchers de soleil », selon M. Darisse.

Le tourisme et l’agrotourisme demeurent donc un moteur économique important de l’économie kamouraskoise en plus d’offrir bien souvent une première opportunité d’emplois pour de nombreux jeunes.

À la suite du départ de Jean-Pierre Tirman et Jean-François Fortin qui siégeaient au sein de l’organisation depuis sa fondation en 2015, en plus d’un siège laissé vacant à l’automne 2022, trois nouveaux administrateurs se sont joints au conseil d’administration de Tourisme Kamouraska. Il s’agit d'Émilie Poulin directrice du développement et des communications à Ville Saint-Pascal, Vincent Bérubé propriétaire du restaurant Le Buro grill & bar à La Pocatière et Jacques Sirois, président du comité Développement de Kamouraska à Kamouraska. Anik Briand, Nancy St-Pierre et Doris Girard ainsi que Michel Dumais et François Landry, sont les autres membres du conseil d’administration.

FAITS SAILLANTS

La directrice générale de Tourisme Kamouraska, Yvonne Tremblay, a dévoilé quelques faits saillants de la saison 2022. Elle mentionnait notamment que 82,6 % des visiteurs étaient Québécois, revenant ainsi à des pourcentages prépandémie.

Les touristes des régions de Québec, du Bas-Saint-Laurent, de la Montérégie, de Montréal et de Chaudière-Appalaches demeurent toujours les plus nombreux à revenir annuellement nous visiter. «Les Bas-Laurentiens ont plus visité le Kamouraska cette année que l’an dernier et l’année précédente», selon Mme Tremblay. Les visiteurs provenant de l’Ontario, des Maritimes et du reste du Canada ont légèrement augmenté. Le reste des visiteurs provenaient, de la France et des États-Unis notamment.

Sur le plan financier, Tourisme Kamouraska a présenté un bilan positif avec un excédent de revenus de 55 409 $. Rappelons que 2022 était la première année uniquement dédiée à la promotion du tourisme depuis la réorientation de l’organisme, anciennement connu sous le nom de Promotion Kamouraska.

Le président, Gervais Darisse, a enfin souhaité une très bonne année touristique 2023 aux divers intervenants, restaurateurs, aubergistes et commerçants qui contribuent à maintenir la réputation du Kamouraska comme une destination de choix dans le cœur des visiteurs.

En terminant, rappelons que Tourisme Kamouraska a notamment pour mandat de participer à la mobilisation et à la concertation des différents acteurs du milieu touristique de la région, en réalisant le guide du Kamouraska et en faisant la promotion touristique sur les principaux médias sociaux et sur le site Internet www.tourismekamouraska.com. L’organisme assume la gestion complète des opérations liées à l’accueil et à l’information à la Maison du Kamouraska située à La Pocatière.