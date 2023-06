Pas de traversées Trois-Pistoles-Les Escoumins avant le 15 juin

La municipalité d’Auclair et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent ont tenu à reconnaitre l’implication de trois premiers répondants (PR). André Cyr, Kathia Robert et Normand Robert ont sauvé la vie d’un homme en arrêt cardiaque le 24 décembre 2022. Ils ont reçu, le 8 juin un certificat et une médaille pour ...